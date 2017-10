Hay derbi... pero más allá de los titulares

"Este año va a haber derbi. Yo conocí a un Sevilla que estaba muy arriba y un Betis que estaba muy abajo, pero no hubo que esperar mucho tiempo para darle la vuelta a la tortilla. Yo creo que este ciclo ya está a punto de empezar". Lo ha dicho Serra Ferrer. El vicepresidente deportivo verdiblanco aprovecha la ola de optimismo entre los aficionados béticos y echa un poco de pique a la inevitable rivalidad sevillana.



Serra ha dado dos magníficos titulares a los compañeros de la Cadena Ser. El primero: "Este año habrá derbi". Es decir, queen los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos sevillanos tras una década en la queen favor del Sevilla y en la que los sevillistas han sido muy superiores en los derbis a su eterno rival. El segundo:. La frase da pie a mil comentarios, en especial de quienes intuyen que el Betis vive pendiente del Sevilla mientras este continúa su camino sin mirar al vecino. En su contexto, no hay más quey elde Serra, que sabe, además, quey puede tener una gran influencia en el estadio de ánimo de los aficionados, mucho más que en el de los jugadores.

Sevilla es derbi y nos gusta que opinen quienes están directamente involucrados en él, pero debemos ser justos y reconocer que ninguno de los que lo han hecho hasta la fecha ha sacado los pies del tiesto. El titular que dio Setién en Canal Sur Radio, "Veo a los equipos de los que puedo aprender algo, al Sevilla no", es una interpretación de sus palabras que, escuchadas íntegramente, no refleja el espíritu de lo que quería transmitir. Setién, al menos así me lo parece, expresa que estudia a los equipos que pueden aportarle algo a su estilo de juego como concepto general y, hablando de lo concreto, indica que no estudia a sus rivales y que en estos momentos no está pendiente de lo que hace el Sevilla.

La comparación entre Betis y Sevilla es permanente e inevitable. Raro es el aficionado bético o sevillista que no está pendiente de su contrario, pero intentemos no sacar punta a cada comentario para mantener la sana convivencia entre unos y otros. Hay derbi, pero llevémoslo más allá de los titulares.