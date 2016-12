Márquez: "Lorenzo era más peligroso en Yamaha que en Ducati"

El campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez (Repsol Honda), ha asegurado que su compatriota Jorge Lorenzo era "más peligroso en Yamaha", marca con la que corrió esta temporada, de lo que va a ser con Ducati, su nueva montura para 2017, y ha afirmado que el "gran rival" a batir el año que viene será el italiano Valentino Rossi (Yamaha).

"Lorenzo en Yamaha era un piloto peligroso. Es una apuesta arriesgada. Hoy por hoy creo que era más peligroso en Yamaha que en Ducati, pero nunca se sabe", señaló en una entrevista a El Partidazo de COPE.

Aún así, deseó al piloto balear mucha suerte en Ducati. "La temporada que viene hay el morbo de que hay muchos cambios de pilotos, el más destacado el de Lorenzo. Le deseo que se adapte bien, que disfrute encima de la moto, pero también que no vaya más rápido que con la Yamaha", bromeó.

En este sentido, el catalán apuntó a Valentino Rossi, subcampeón esta temporada, como el rival más peligroso para 2017. "El gran rival del año que viene diría que es Valentino Rossi; ha hecho muy buena temporada y ha quedado subcampeón. Es muy pronto, hay que ver cómo va Lorenzo con Ducati, Viñales con Yamaha o Pedrosa", explicó.

El de Cervera, que aseguró que no empezará las vacaciones hasta el 20 de diciembre, afirmó que todavía les queda trabajar mucho en la moto del próximo año. "El punto de la débil de la moto de este año ha sido la aceleración, perdía mucho saliendo de las curvas y es donde nos centraremos esta pretemporada", indicó.

Por otra parte, hizo una valoración de su temporada. "Este año soy el mejor piloto, porque el mejor es el que gana. Es un conjunto de piloto, equipo y moto", dijo. "No sé si sería el mejor en otra moto. A mí me gustaría un día probar todas las motos. De momento estoy convencido que el mejor conjunto es Honda y yo, por eso renové", añadió.

"Antes era muy rápido, pero los rivales sabían que tarde o temprano fallaría porque no sabía calmarme. Este año es el primero que lo he hecho. Los errores se pueden volver a cometer, pero hay carreras que se deben afrontar de manera diferente", continuó.

Sobre el incidente de Valentino Rossi con una mujer a la que propinó una patada por obstaculizarle el paso en el 'paddock', apuntó a que el problema es no pedir disculpas "al momento". "A veces me ha pasado en el 'paddock' chocar con alguien, pero la reacción es pedir perdón. El fallo es que no pide perdón al momento y no se interesa por la mujer. Pero él ya es grande y ya sabrá lo que hizo y lo que hará", manifestó.

Tampoco quiso entrar demasiado en la rivalidad con 'Il Dottore' tras el desenlace de la temporada 2015. "Hay italianos que son de Márquez, quizás no tantos como españoles de Rossi, pero al final lo importante es que el ambiente que se vivió en Valencia fue bueno", subrayó.

Por último, Márquez se animó a hablar de Fórmula 1 y de la estancia de Fernando Alonso en McLaren. "Con Fernando Alonso he coincidido en algún evento. Esta claro que cuando empiezas en un proyecto nuevo es arriesgado. No es fácil estar años sin estar en este mundo y llegar al nivel.", indicó sobre el asturiano. "En Fórmula 1 ves las salidas y los adelantamientos y notas que Alonso y Hamilton tienen algo más", concluyó.