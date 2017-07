Bottas saldrá primero, junto a Vettel; y Hamilton arranca octavo en Austria

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) saldrá primero este domingo, al lado del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, en el Gran Premio de Austria, el noveno del año, que se disputa en el Red Bull Ring, donde el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) saldrá octavo, tras perder, por sanción, cinco puestos en parrilla.



Bottas, de 26 años, firmó este sábado, en Spielberg, la segunda 'pole' de su carrera en F1 -asimismo la segunda del año, después de la lograda en Bahrein- e intentará defender el primer puesto ante el previsible ataque de Vettel, en espera de la remontada de Hamilton -segundo en el Mundial, a 14 puntos-, tercero en la calificación, pero que perderá cinco puestos en parrilla por sustituir su caja de cambios.



El finés mejoró un par de veces las plusmarcas marcadas el viernes por su compañero inglés y finalizó la jornada firmando la vuelta más rápida dada hasta la fecha en la cuarta pista más corta del Mundial, después de Mónaco, Interlagos (Brasil) y Ciudad de México. Con sólo diez curvas. Y que regresó al campeonato hace tres años, después de un parón de diez.



Bottas cubrió los 4.318 metros del circuito de Estiria en un minuto, cuatro segundos y 251 milésimas, sólo 42 menos que el líder del Mundial, beneficiándose indirectamente de la bandera amarilla consiguiente al percance del francés Romain Grosjean (Haas) al final de la Q3. Suceso que obligó a abortar el último intento a numerosos pilotos, entre ellos, al español Carlos Sainz (Toro Rosso), que acabó en un meritorio décimo puesto.



Hamilton, triple campeón del mundo, había dominado los ensayos del viernes, jornada en la que, a ultima hora de la tarde se comunicó que, al haber efectuado el citado cambio, perdería cinco puestos en parrilla. Lewis también sufrió los efectos colaterales de la salida de pista de Grosjean y no pudo minimizar daños: fue tercero y deberá buscar la remontada desde la octava posición.



Vettel -que busca su quinto título, tras los cuatro seguidos que festejó en el periplo glorioso de Red Bull (2010-13)- y Hamilton habían escenificado la paz el pasado jueves en Austria, tras su polémico incidente de hace dos semanas en Azerbaiyán; y después de que el alemán pidiese públicas disculpas: a su rival, a la afición y a la FIA (Federación Internacional del Automóvil).



Pero sólo dos días después prefirieron no darse la mano ante el público (al parecer ya lo habían hecho antes), tal y como les instó a hacerlo el italiano Davide Valsecchi, ganador de las Series GP2 en 2012. Que efectuó desde el 'pit lane' las entrevistas -transmitidas por altavoz- a los tres primeros de una calificación en la que la sanción del inglés dejó la segunda fila a disposición del finés Kimi Raikkonen (Ferrari) y del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), ganador de la loca carrera de Baku.



'Seb' había sido, por delante de Lewis, el más rápido, por la mañana, en el último ensayo libre. Hamilton marcó el mejor parcial en la primera ronda (Q1) de la calificación, delante de Raikkonen; y Bottas fue el más veloz, seguido de Vettel, en la Q2, en la que fue eliminado el español Fernando Alonso (McLaren-Honda).



El doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault) sufrió un nuevo contratiempo, hecho público a primera hora del día. En su nuevo motor (la especificación 3), que supuestamente le iba a aportar un par de décimas por giro, se detectó la noche del viernes un problema en el MGU-H -el generador calorífico asociado al turbo-, por lo que cambió la unidad de potencia por la especificación antigua (la 2), con la que había sumado en Baku los primeros puntos del año, en otra temporada para el olvido de McLaren-Honda.



Fernando se quedó en el camino en la Q2, pero volvió a batir a su prometedor compañero belga Stoffel Vandoorne. Del mismo modo que su compatriota Carlos Sainz -décimo en el tercer libre; y que ya avisó con el cuarto parcial en la Q1- superó una vez más a su colega ruso Daniil Kvyat. 'Carlitos', que el viernes tuvo que aguantar un (para muchos) desproporcionado 'chorreo' de sus jefes, habló en la pista.



El talentoso madrileño contradijo la idea de que este circuito no les vendría bien y entró en la Q3, en la que pudo haber acabado mejor, de no haber sido por la bandera amarilla provocada por Grosjean. Que saldrá sexto, en la tercera fila, al lado del holandés Max Verstappen (Red Bull). Justo delante del mexicano Sergio Pérez (Force India), que acabó octavo y avanzó un puesto gracias a la sanción de Hamilton, junto al que saldrá desde la cuarta hilera.



'Checo' también ganó el duelo interno en Force India, otra escudería en la que saltan las chispas, a Esteban Ocon. El galo saldrá desde la quinta fila, al lado de Sainz, en el Gran Premio de Austria, la primera parte de un nuevo 'programa doble' que se completará el próximo fin de semana en Silverstone, sede del de Gran Bretaña.



Al Red Bull Ring de Spielberg, entre los bellos bosques de Estiria, está previsto que se le den este domingo, a partir de las dos de la tarde (12:00 GMT), 71 vueltas, para completar el habitual recorrido de 306,5 kilómetros.