Vettel: "El coche estaba dañado y tenía que parar"

Redacción deportes, 17 sep (EFE).- El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari), retirado del Gran Premio de Singapur tras recibir un golpe del holandés Max Verstappen (Red Bull), que colisionó con su compañero finlandés Kimi Raikkonen en la salida, explicó que tras el toque, su coche estaba "dañado" y estaba obligado a parar.

"No sé qué ha pasado. Tuve una buena salida, luego intenté cerrar a Max (Verstappen) por la derecha y ví a Raikkonen (tras el choque). Después de la curva 3 tuve que parar, el coche estaba dañado y daba igual", explicó Vettel a los medios de comunicación.

"Una vez que me dieron el golpe no podía hacer nada. Tenía una salida normal, Max salió mejor, he intentado igualar su trazada, y lo siguiente que he visto era el contacto y el coche de Kimi. Da igual, la carrera acabó para nosotros", añadió.

El monoplaza del tetracampeón mundial alemán, pese al toque del Red Bull de Vertsappen, pudo continuar en carrera dos curvas más, hasta que en la tercera realizó un trompo.

"No sé por qué ha sido el trompo, pero hemos tenido que parar el coche por el daño que tenía", comentó Vettel.

La retirada deja a su rival, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) como el gran beneficiado, ya que se quedó como líder en solitario y podría aumentar su diferencia en la clasificación -que hasta ahora es de 3 puntos- si concluye la carrera en esa posición.

"Es una carrera larga, ahora mismo estamos en el lado malo de la pista y esto no va a ayudar. No hay mucho que podamos hacer, es amargo, pero está hecho", finalizó el tetracampeón mundial alemán y aspirante al Mundial 2017.