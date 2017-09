Vettel: ´El coche es fuerte y tengo suficientes carreras por delante´

Redacción deportes, 28 sep (EFE).- El alemán Sebastian Vettel reivindicó este jueves, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno, la fortaleza de Ferrari y consideró que tiene "suficientes carreras por delante" para reducir su desventaja de 28 puntos con respecto al británico Lewis Hamilton (Mercedes).

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Sebastian Vettel insistió en que seis carreras pueden ser "suficientes" para alcanzar el liderato, aunque reconoció que "siempre es mejor estar por delante".

"Pero ya veremos, tenemos un coche fuerte y tengo suficientes carreras por delante para poder remontar", remarcó.

Sebastian Vettel, cuatro veces campeón en el circuito internacional de Sepang, sí lamentó, no obstante, su infortunio en el pasado Gran Premio de Singapur, donde abandonó tras una colisión múltiple con el holandés Max Verstappen (Red Bull) y con su compañero en Ferrari, el finlandés Kimi Raikkonen.

"Los tres intentamos hacer nuestra salida, pero todo acabó mal para los tres. ¿Qué puedes hacer? Es parte de la competición, son cosas que pasan. No es la primera vez que ocurre y no será la última. No tiene sentido revivirlo una y otra vez", señaló algo molesto por las repetidas cuestiones acerca de ese lance.

Vettel afirmó que empleará su "tiempo y energía en mirar hacia delante". "Lo de Singapur ya es pasado. Fue algo muy desafortunado. Hay que olvidarlo y seguir adelante", repitió.

El alemán, de 30 años, parece asumir, no en vano, que "Mercedes es muy fuerte", aunque también Ferrari. "A lo largo de toda la temporada todo ha estado muy apretado", recordó.