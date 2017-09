Sainz: "El fin de semana no empezó como me hubiese gustado"

El español Carlos Sainz, decimosexto clasificado este viernes en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno, reconoció que el fin de semana no comenzó como a él le hubiese gustado dados los problemas mecánicos en su Toro Rosso.

El madrileño, que completó 19 vueltas al circuito de Sepang, explicó que una incidencia en el tren de su monoplaza afectó no solo a la conducción sino también a la velocidad punta.

"El fin de semana no empezó como nos hubiese gustado", lamentó en declaraciones facilitadas por su equipo. "No pudimos ofrecer lo mejor de nosotros. Tenemos mucho trabajo por hacer para mañana intentar recuperar el tiempo perdido", añadió.

Carlos Sainz participó únicamente de los Libres 2, ya que en la ronda matinal, por decisión de Toro Rosso, su lugar lo ocupó el indonesio Sean Gelael.

"Obviamente, haberme perdido los entrenamientos de esta mañana, en mojado, no es lo ideal ya que la carrera del domingo será probablemente con lluvia", subrayó.