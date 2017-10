Hamilton, con vía libre hacia el título

Redacción deportes, 8 oct (EFE).- El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se encamina con una imponente celeridad hacia la consecución de su cuarta corona mundialista en la Fórmula Uno, un destino que avista ya como próximo tras haber elevado a 59 puntos su renta al frente del Campeonato del Mundo.

En el trazado japonés de Suzuka, sede de la decimosexta prueba del calendario, el piloto de Stevenage se reafirmó en su lucha con el alemán Sebastian Vettel, quien se marchó de vacío por un problema en la bujía de su Ferrari.

Gracias a esta incidencia en el monoplaza de su máximo oponente -rendido en la quinta vuelta-, Lewis Hamilton vio incrementado su margen de error. De 34 a 59 puntos. Con un botín de 306 partirá hacia el Gran Premio de Estados Unidos.

La carrera del 22 de octubre en Austin podría precipitar su encumbramiento por cuarta vez (ya fue campeón del mundo en 2008, 2014 y 2015), aunque también tendrá otras opciones en México y Brasil antes del cierre de la temporada en Abu Dabi.

"No podía imaginar que llegaría a disponer de esta ventaja porque a lo largo de todo el año Sebastian Vettel se mostró como un adversario muy fuerte. Se lo debo todo al equipo. Son meticulosos, perfeccionistas en todo lo que hacen. La fiabilidad explica estos resultados", dijo agradecido desde el podio.

A sus éxitos en China, España, Canadá y Gran Bretaña, en el tramo inicial del curso, les siguieron cuatro más desde el parón veraniego. Y es que Hamilton triunfó de manera consecutiva en Bélgica, Italia y Singapur, fue segundo en Malasia y retomó la senda victoriosa este domingo en Suzuka.

Con la 'pole' del sábado -la primera en el trazado nipón- tomó impulso y en carrera confirmó su buen momento. Ni siquiera el empuje de Red Bull, que volvió a situar a sus dos pilotos en el podio, le hizo titubear. "El equipo ha hecho un gran trabajo", insistió.

Lewis Hamilton sumó 25 puntos tras dejar atrás al holandés Max Verstappen y al australiano Daniel Ricciardo, a los que elogió.

"Han sido realmente rápidos. No ha sido fácil ganarles", confesó.

Ambos, en todo caso, se están convirtiendo en grandes aliados para el equipo Mercedes, toda vez que están descontando puntos a los dos pilotos de Ferrari. El finlandés Kimi Raikkonen fue quinto mientras que Sebastian Vettel observó desde el garaje una nueva exhibición del actual líder del Mundial.

En el finlandés Valtteri Bottas encontró asimismo Hamilton un buen escudero. Su compañero, con una estrategia diferente en carrera, se dejó adelantar en la vuelta 29 para proteger al inglés de la amenaza del joven Verstappen.

Alejados de esa lucha se mantuvieron los Force India del francés Esteban Ocon y del mexicano Sergio Pérez, sexto y séptimo, respectivamente, después de que una orden de equipo obligara al 'Checo' a aplazar su ataque.

El danés Kevin Magnussen (Haas), el francés Romain Grosjean (Haas) y el brasileño Felipe Massa (Williams) completaron el top-10.

Fuera de los puntos finalizó el español Fernando Alonso, también protagonista en Suzuka al conducir su McLaren Honda desde el último puesto de la parrilla hasta el undécimo lugar. Su remontada, sin embargo, no tuvo premio. "Cuando tenga un pelín de suerte estaré en los puntos", asumió el asturiano, dos veces campeón del mundo.

En la primera vuelta terminó, en cambio, el Gran Premio de Japón para su compatriota Carlos Sainz.

En su última carrera con Toro Rosso, el madrileño se vio condenado al abandono por su excesivo riesgo.

Tomó la curva 3 por el exterior en su deseo de progresar desde la decimonovena plaza, pero perdió el control de su monoplaza y salió despedido contra las protecciones.

"Quería hacer un buen trabajo hoy para despedirme de una buena forma de Toro Rosso, pero cuando arriesgas abres la posibilidad a que pase esto", lamentó.

Después de tres temporadas en la filial de Red Bull, Carlos Sainz tratará de seguir evolucionando en Renault.

Su desembarco en la escudería francesa estaba previsto en 2018, pero la urgencia de su nueva escuadra en el Mundial de constructores le ha hecho adelantar su llegada.

Ya con Carlos Sainz y sin el británico Jolyon Palmer, Renault se propone iniciar una notable escalada en los Grandes Premios de Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dabi. Estas cuatro carreras permitirán al madrileño acelerar su adaptación a su nuevo monoplaza.