Vettel: "Sólo pude dar una vuelta, pero el coche es rápido"

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Ferarri), cuádruple campeón del mundo de Fórmula Uno (2010-13, con Red Bull), que fue tercero este viernes, en los ensayos libres para el Gran Premio de Estados Unidos, el decimosexto del Mundial, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), declaró que "sólo" pudo "dar una vuelta, pero" que "el coche es rápido".

"Fue una tarde desordenada, no fue fácil. Solo pude hacer una vuelta, pero el coche es rápido, así que no hay que preocuparse. Al final, sentí que algo no estaba bien en el coche, y tuvimos que verificarlo. Salí pero tuve que volver. Tenemos que seguir investigando", comentó Vettel, segundo en el Mundial, a 59 puntos de los 306 con los que lidera el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que este viernes fue el más rápido.

"Lo principal es que (su compañero finlandés) Kimi (Raikkonen) probó el ritmo de carrera, así que creo que tenemos suficiente información", explicó el alemán, en declaraciones recogidas por motorsport.com.

"No di demasiadas vueltas, así que tengo que encontrar el ritmo el sábado, pero el coche está bien, por lo que no estoy muy preocupado. Sólo tenemos que asegurarnos de que todo esté en orden", comentó Vettel, nacido hace 30 años en Heppenheim.

"Los viernes quieres rodar tanto como sea posible y esta vez no fue así, pero estoy seguro de que mañana tendremos menos problemas", comentó Vettel.

"Cuando estamos en pista, creo que sí que estamos igualados a los Mercedes. Pero hoy pasamos más tiempo en boxes, y eso no es lo correcto. Pero es así, le dije a los chicos que tenemos un buen coche. La única vuelta real que di noté que el coche era bueno y eso que la vuelta era mejorable. Creo que podemos mejorarlo", afirmó el alemán.