"Checo" Pérez: "El 2018 será año clave para mí y para Force India".

México, 25 oct (EFE).- El mexicano Sergio "Checo" Pérez, piloto de Force India, aseguró hoy en Ciudad de México que la temporada 2018 será un año clave en su carrera y para la consolidación de su equipo.

El mexicano de 27 años cumple su séptima temporada en la F1 y tercera con su equipo con el que permanecerá en 2018 en espera de buenos resultados que le generen una oportunidad en una escudería de las grandes.

"El 2018 es un año clave en mi carrera, tengo que estar 'ahí' para poder tomar la mejor oportunidad que llegue, es el principal objetivo para dar el siguiente paso", dijo Pérez en conferencia de prensa.

Pérez, de 27 años, recordó que en la temporada 2016 y en lo que va de la 2017 ha sido siendo el mejor piloto detrás de los seis primeros de los tres grandes equipos Mercedes, Ferrari y Red Bull.

"He sido el mejor 'piloto del resto', es lo máximo que podemos hacer por ahora y no puedo estar más adelante", apuntó.

Anticipó que la del próximo año será una temporada "bastante complicada" y apuntó como principales contendientes a los equipos McLaren y Renault.

"Ambos están empujando fuerte, pero confío mucho en Force India y somos conscientes que el siguiente año deber de consolidación para el equipo", señaló Pérez y explicó que permanecer en el equipo fue su mejor opción.

Sobre sus posibilidades para el Gran Premio de México que se correrá el fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez de esta capital, "Checo" espera cumplir su mejor Gran Premio en casa y recordó que el año pasado no le fue muy bien al terminar décimo.

"Esta temporada llego muy bien y el equipo también. Terminar en los seis primeros lugares es muy complicado, pero todo puede pasar. Espero hacer la mejor calificación del año y ojalá que mi mejor carrera llegue este fin de semana", expresó.

Aseguró que el equipo será competitivo ya que el circuito mexicano "le va a caer muy bien al coche" y señaló que la prioridad de la escudería es asegurar el cuarto lugar en campeonato de constructores.

"Vamos a pelear por ser el mejor del resto (fuera de los seis primeros) y veremos si hay alguna oportunidad y se da algún problemas entre los equipos fuertes, para pelear por el podio", explicó.

Pérez aprovechó para presentar el diseño del casco que utilizará durante este de fin de semana con los colores de la bandera de México, la leyenda Fuerza México y con detalles de apoyo a la población que resultó afectada por el sismo del 19 de septiembre que golpeó el centro del país.

El piloto mexicano se dio tiempo para participar en un partido de fútbol organizado por su patrocinadores, entre ellos, Arturo Elías Ayub, mano derecha del multimillonario Carlos Slim, quien invitó a jugadores y exjugadores del fútbol mexicano.