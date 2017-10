Vettel: ´Me agrada la idea de Alonso de conducir coches diferentes a la F1´

México, 26 oct (EFE).- El piloto alemán Sebastián Vettel (Ferrari) dijo hoy que le agrada la idea del español Fernando Alonso (McLaren) de conducir coches de categorías diferentes de la Fórmula 1 después de que el asturiano anunciara este jueves que correrá las 24 horas de Daytona, a finales de enero.

"Al final somos pilotos de carrera y me agrada la idea de conducir coches diferentes a la Fórmula 1", dijo Vettel en conferencia de prensa.

Vettel, cuatro veces campeón del mundo, recordó que muchos años atrás "los pilotos solían competir mucho más en autos diferentes, lo que me parece genial".

El alemán destacó el hecho de que los pilotos de antaño "tuvieron que adaptarse a diferentes automóviles, a trabajar con diferentes personas, con diferentes mecánicos y configurar los automóviles de manera diferente, pero sobre todo conducir y adaptarse".

Vettel dijo que no sabe si la actividad de los pilotos cambiará en el futuro si existieran diferentes categorías en el mismo fin de semana aunque cree que "sería muy agradable competir con coches diferentes, por qué no, cada fin de semana".

Alonso anunció este jueves que correrá las 24 horas de Daytona (Florida, EEUU), una de las míticas carreras de resistencia en el mundo de automovilismo, la cual se disputará el 27 y 28 de enero.

El español participará con el equipo United Autosports, junto con su compatriota Antonio García y con el inglés Lando Norris, de 17 años y de la escuela de McLaren.