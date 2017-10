Verstappen dice que ganó en México porque pudo escaparse y su coche respondió

México, 29 oct (EFE).- El holandés Max Verstappen (Red Bull), ganador hoy del Gran Premio de México de Fórmula Uno, aseguró hoy que la clave de su victoria este domingo fue haberse adelantado y luego recibir una buena respuesta de su monoplaza.

"La salida no fue del todo buena, sentí que nos tocamos (con Sebatian Vettel) en la curva dos y luego pude hacer mi propia carrera, me escape y el auto tuvo gran balance", señaló el piloto de 20 años, llamado a ser un grande del automovilismo en los próximos años.

Verstappen ganó hoy en el Autódromo de la Ciudad de México, a 2.240 metros de altitud, con 1h.36:26.552 segundos, seguido de los finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes), a 19.678, y Kimi Raikkonen (Ferrari), a 54.007,

"Cuidé los neumáticos y terminé bien, sabía que el coche era bueno pero no sabía como se una a comportar", dijo.

Al referirse a la figura del día, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quien ganó su cuarto título mundial, el holandés señaló que a todos le hubiera gustado estar en el lugar del tetracampeón y le envió felicitaciones.

"Una gran temporada con muchas victorias, este año fue el piloto de más fiabilidad", aseveró.

Max Verstappen reconoció que por momentos hoy no fue tan rápido como pudo para no correr riesgos con el motor de su coche, pero desde que prendió el motor, todo funcionó.

"Este de México es uno de los mejores circuitos del estadio con esos fanáticos tan entusiasmados. Fallé la 'pole', pero quería ganar la carrera. El año pasado me bajaron del podium en el último momento; esta vez no tuve penalizaciones", observó.