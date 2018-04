´Checo´: Fue una ocasión perdida, mi carrera se acabó en la primera vuelta

Redacción deportes, 8 abr (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Force India), que acabó duodécimo este domingo el Gran Premio de Baréin, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, dijo en el circuito de Sakhir que "fue una ocasión perdida", porque su carrera "se acabó en la primera vuelta".

"Esto sienta como una ocasión perdida, porque mi carrera estaba a todos los efectos acabada en la primera vuelta", comentó 'Checo', nacido hace 28 años en Guadalajara y que afronta su octava temporada en la categoría reina del automovilismo, la quinta en su actual escudería.

"Sabíamos lo importante que era no meternos en líos, pero non pude hacer nada para evitar lo sucedido. Tuve una buena salida pero (el neozelandés) Brendon (Hartley) perdió el control de su coche y me provocó un trompo", explicó el piloto tapatío, que suma siete podios en Fórmula Uno, cuatro de ellos con Force India, de los cuáles el primero lo logró precisamente en Baréin, hace cuatro temporadas.

"Tuve una avería bastante importante en el fondo plano (del monoplaza) y eso lo noté durante el resto de la carrera. A pesar de eso estuve a punto de regresar a la zona de puntos", manifestó 'Checo'.

"Sin embargo, al final no hubo ninguna oportunidad de hacerlo", apuntó el bravo piloto tapatío.

"Si lo miramos desde un punto de vista positivo, fue una carrera divertida, con muchas batallas; y estamos logrando progresos con el coche", declaró el mexicano este domingo tras acabar duodécimo en el circuito de Sakhir.

"Espero que podamos seguir con el buen trabajo y ser más rápidos en China, donde podremos sacarle más partido a nuestro paquete", concluyó 'Checo'.