Marc Márquez domina la primera tanda en MotoGP, disputada bajo la lluvia y con Rossi

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) dominó la primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Aragón de MotoGP, que se disputó en el circuito Motorland de Alcañiz en unas condiciones inestables por la aparición de una molesta lluvia intermitente que mantuvo el asfalto mojado todo el tiempo.

La noticia más esperada era ver al italiano Valentino Rossi subirse a su Yamaha YZR M 1 para comenzar los entrenamientos. Lo hizo tras llegar a su taller apoyado en una única muleta, aunque su alegría debió durar poco, pues justo cuando salía, de los primeros, a pista para comenzar a rodar, se puso a llover sobre el trazado de Motorland Aragón.

No fue una lluvia intensa, pero sí lo suficiente como para que todos los pilotos, que habían salido al asfalto con neumáticos lisos, regresasen a sus talleres a esperar cómo se desarrollaban los acontecimientos: si continuaba lloviendo y había que poner neumáticos de agua, o si, por el contrario, cesaba la lluvia y se podía continuar con neumáticos de seco.

Al final, todos los pilotos tuvieron que optar por neumáticos de lluvia y una configuración electrónica mucho más suave para evitar disgustos en forma de caída a las primeras de cambio. En esas condiciones fue Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) quien marcó el mejor tiempo en la quinta vuelta, seguido muy de cerca por el australiano Jack Miller (Honda RC 213 V) y el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1).

En tanto, en esas condiciones nada propicias para su estado físico, Valentino Rossi se lo tomó con mucha calma, rodando con un amplio margen de seguridad que le hizo verse en posiciones muy atrasadas, pero con el paso de los minutos, a poco más de diez para la finalización de la primera tanda libre, ya logró ascender a la décima posición.

No obstante, en los minutos finales y después de completar ocho vueltas, Valentino Rossi acabó en la decimoctava posición, con un mejor tiempo de 2:04.066, a 2,8 segundos del mejor tiempo de la sesión, en poder del español de Repsol Honda, Marc Márquez.

El compañero de equipo de Rossi, el español Maverick Viñales no estuvo demasiado acertado en las condiciones en que se encontró el asfalto y, al final, se vio relegado a una más que discreta vigésima posición inicial.

Con Márquez como líder de la primera sesión libre, con un registro de 2:01.243, la segunda plaza fue para Dani Pedrosa, pero ya a medio segundo de distancia de su compañero en el equipo Repsol Honda; y con el francés Johann Zarco tercero a casi ocho décimas de segundo y sin que se registrase ninguna caída, aunque sí algún que otro susto en forma de salida de pista.

Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) fue el tercero de los españoles en discordia al conseguir la sexta posición como primer piloto del fabricante italiano, aunque a algo más de un segundo de distancia de Marc Márquez y justo por detrás del piloto probador de KTM, el finlandés Mika Kallio.

Kallio aprovechó las condiciones del asfalto para lograr un importante resultado, quinto, pues los pilotos oficiales del fabricante austríaco tuvieron suerte dispar, Pol Espargaró acabó decimoséptimo y Bradley Smith ni siquiera salió a rodar.

Con el asfalto mojado el británico Sam Lowes aprovechó la oportunidad de ser el mejor piloto de Aprilia, duodécimo, relegando a su compañero de equipo, el español Aleix Espargaró a la decimoquinta posición.