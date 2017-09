Pasini aprovecha las condiciones

Alcañiz (Teruel), 22 sep (EFE).- El italiano Mattia Pasini (Kalex) fue quien mejor "leyó" las condiciones de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón de Moto2, en el circuito Motorland de Alcañiz, y consiguió la primera plaza provisional por delante de su compatriota Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y el japonés Takaaki Nakagami (Kalex).

Jorge Navarro (Kalex) fue el mejor español de la jornada en la séptima posición, en tanto que Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que reaparecía tras su lesión en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático, se vio muy alejado de las posiciones de cabeza y concluyó el primer día vigésimo noveno.

La segunda sesión libre de Moto2 fue la primera en la que los tiempos se acercaron a los mejores registros de su categoría, pues aunque el cielo continuó cubierto por densas nubes, la lluvia no volvió a hacer acto de presencia y el asfalto se secó rápidamente.

En estas condiciones regresó al frente de la tabla el líder en la clasificación provisional del mundial, el italiano Franco Morbidelli, quien se las tuvo que ver con su compatriota Mattia Pasini (Kalex) y el portugués Miguel Oliveira (KTM) como los rivales más directos, aunque siempre con el suizo Thomas Luthi (Kalex) muy cerca de ellos.

Con el paso de los minutos Mattia Pasini se acabó consolidando al frente de la tabla con un registro de 1:54.439 que fue casi dos décimas de segundo más rápido que el de su inmediato perseguidor, el líder del mundial Morbidelli, y ya con Takaaki Nakagami a más de cinco décimas de segundo.

Si en la tanda matinal Xavier Vieerge (Mistral 610) había sido el más rápido entre los españoles -noveno por la tarde-, esa responsabilidad recayó por la tarde en Jorge Navarro, quien con un tiempo de 1:55.462 se situó séptimo entre el portugués Miguel Oliveia (KTTM) y el suizo Thomas Luthi (Kalex), que habían sido protagonistas destacados durante la tanda matinal, pero que en la vespertina tuvieron que ceder algo de protagonismo.

Algo más atrás, en la decimocuarta plaza se situó Augusto Fernández (Speed Up), por delante de Iker Lecuona (Kalex) y Axel Pons (Kalex), que por la mañana no salió a pista, en esta ocasión logró el decimoctavo lugar.

Más problemas de rendimiento tuvieron Isaac Viñales (Kalex) o Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que se vieron relegados a la vigésimo octava y siguiente plaza de la tabla, con el pequeño de los hermanos Pons, Edgar, trigésimo primero.