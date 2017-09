Martín suma su séptima mejor clasificación de entrenamientos

Alcañiz (Teruel), 23 sep (EFE).- El español Jorge Martín (Honda) sumó su séptima mejor clasificación de entrenamientos al ser el más rápido en la sesión oficial para el Gran Premio de Aragón de Moto3 que se disputará mañana, domingo, en el circuito Motorland de Alcañiz, a pesar de sufrir una caída en su última vuelta.

Martín iba líder y tirando por delante de un grupo de más de cinco pilotos, en el que también estaban el español Joan Mir (Honda) o Juanfran Guevara (KTM), entre otros, que seguían al líder de los entrenamientos, que en esos momentos también rodaba en vuelta rápida pero no la pudo concluir, aunque ninguno de los involucrados en el incidente sufrió daño físico alguno.

Tal y como acabó la última sesión de pruebas libres comenzó la única sesión oficial, con el español Jorge Martín mandando al frente de la tabla de tiempos con un registro de 1:59.125, todavía muy lejos del registro que obtuvo por la mañana, 1:57.833, por lo que las primeras vueltas fueron un cambio constante de nombres propios en el liderato de la tabla.

Joan Mir, el líder sólido del mundial de Moto3, fue el siguiente en encaramarse a lo más alto, perseguido por Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), al que la caída que sufrió en los tercero libres no le "pasó factura", con Jorge Martín y el joven Jaume Masiá (KTM) a continuación.

Mir vio cómo alguna de sus vueltas rápidas fue anulada por Dirección de Carrera, al considerar que había excedido los límites del circuito en algún punto, en particular en la curva diecisiete, la entrada a la recta de meta, en donde fueron muchos los pilotos que se salieron fuera del trazado y vieron anulado su tiempo.

Poco después, en la octava vuelta que completó, Jorge Martín recuperó la primera plaza (1:58.067), con Canet a cuatro décimas y Mir a siete, lo que ya era una diferencia considerable, aunque todavía a un par de décimas de segundo de su mejor tiempo del fin de semana, 1:57.833 y con algo más de siete minutos de entrenamiento por delante, en los que el madrileño aprovechó para entrar en su taller y realizar los últimos cambios en su moto.

En su regreso a pista y tirando para rebajar aún más su tiempo e incrementar la ventaja respecto a sus rivales más directos, fue cuando se produjo la multitudinaria caída, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para ganar posiciones, como en el caso del italiano Enea Bastianini (Estrella Galicia 0'0 Honda), que se colocó segundo por delante de su compañero de equipo Canet.

Tras Canet acabaron los italianos Nicolo Bulega y Dennis Foggia, ambos sobre sendas KTM, que relegaron a la sexta plaza a Joan Mir, segunda línea de la formación de salida de una carrera en la que Jorge Martín podría marcar las diferencias por el ritmo de vuelta rápida que protagonizó durante los entrenamientos.

La española María Herrera será baja para la carrera aragonesa al resentirse de la pequeña fractura que se produjo en la clavícula derecha durante los entrenamientos del Gran Premio de San Marino que se disputó en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.

Herrera tuvo que hacer un mal gesto para esquivar la caída del también español Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda) en los terceros entrenamientos libres, y en ese momento se resintió de la fractura, lo que la ha obligado a tomarse un descanso para afrontar con garantías las tres carreras consecutivas que en un par de semanas comienzan en Japón, Australia y Malasia.

Marco Ramírez (KTM), entre los más rápidos por la mañana acabó décimo la jornada, con Jaume Masiá decimonoveno, Juanfran Guevara (KTM) en la vigésimo primera posición, Albert Arenas (Mahindra), vigésimo cuarto, y Arón Polanco (Honda), vigésimo séptimo.