Márquez: "Espero que el domingo sea un día calmado y no haya violencia"

El piloto catalán Marc Márquez, tricampeón de Moto GP, dijo que espera que el próximo domingo durante el referéndum convocado por la Generalitat de Cataluña "no haya ningún tipo de situación violenta" y sea "un día calmado".

El piloto ilerdense realizó estas declaraciones en Valencia con motivo de la disputa de la Allianz Night Run en el trazado de Cheste, donde cientos de corredores se han inscrito en dos carreras solidarias de 5 y 10 kilómetros a beneficio de la ONG Aldeas Infantiles.

Preguntado por su opinión sobre el referéndum, Márquez indicó: "No me voy a pronunciar, espero que sea un día calmado y que no haya violencia porque es lo peor que podría pasar".