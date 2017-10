Bulega y Fenati dominan la jornada, el líder Mir con problemas

Motegi (Japón), 13 oct (EFE).- Los italianos Nicolo Bulega (KTM) y Romano Fenati (Honda) dominaron la tabla tiempos en cada una de las dos jornadas de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón de Moto3, que se desarrolló hoy, viernes, en el circuito "Twin Ring" de Motegi, en el que el líder del mundial, el español Joan Mir (Honda), tuvo muchos más problemas de los previstos.

Aunque Romano Fenati, el único que matemáticamente puede amargar la consecución matemática del título mundial a Joan Mir este mismo fin de semana, fue el más rápido en la segunda tanda de pruebas libres, el mejor tiempo de la categoría le correspondió a su compatriota Nicolo Bulega, el más rápido en la sesión matutina, en la que en general se rodó más rápido.

Pero más importante que el protagonista del mejor tiempo de Moto3 era saber qué sería capaz de hacer el líder del mundial, al que se vio sufrir más de lo previsto bajo el agua durante todo el día y, a la postre, acabó rodando por los suelos casi al final de la jornada, aunque sin consecuencias para su integridad física.

Mir no pasó de la decimocuarta posición por la mañana y luego, por la tarde, sin mejorar su registro matinal, acabó cayendo hasta la decimonovena plaza, además de sufrir un accidente en la curva tres del trazado, del que se levantó para recoger su moto con menos de siete minutos de entrenamiento efectivo, para regresar a su taller y dar por concluida la jornada.

El líder del mundial, que en el cómputo global de los entrenamientos es decimoséptimo, no parece pasar por su mejor momento, aunque todavía le queda una jornada de entrenamientos para poder mejorar y ascender en la clasificación, ya que en caso contrario se vería obligado a salir desde muy atrás.

En Japón, Joan Mir tendrá que cumplir con la sanción que se le impuso en Aragón de perder seis posiciones en la formación de salida y ello le obliga a intentar acabar lo más adelante posible si no quiere dar una ventaja excesiva a sus rivales, que no han fallado en el doble anillo de Motegi.

Fenati, segundo en la clasificación del mundial, fue tercero tras sus compatriotas Nicolo Bulega y Andrea Migno (KTM), todos ellos con el registro matinal como el mejor de la jornada.

Y en esta primera jornada el mejor tiempo entre los representantes españoles fue para Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), quien acabó cuarto, igual que por la mañana, siendo el único no italiano entre los siete primeros.

El dominio de la representación transalpina en una jornada marcada por la incesante lluvia que cayó sobre Motegi, resultó abrumador, pues además de Bulega, Migno y Fenati, en las primeras posiciones acabaron Niccolo Antonelli (KTM), Manuel Pagliani (Mahindra) y Fabio di Giannantonio (Honda).

Albert Arenas (Mahindra) acabó en la decimotercera posición con Juanfran Guevara (KTM), que protagonizó una caída sin consecuencias, vigésimo, justo por delante de Jorge Martín (Honda), con Marcos Ramírez (KTM), vigésimo sexto.