Dovizioso aprieta y Márquez se va otra vez al suelo

Motegi (Japón), 13 oct (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) decidió apretar en la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón de MotoGP y el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se fue al suelo casi al final de la sesión, sin consecuencias para su integridad física.

Márquez protagonizó en el circuito "Twin Ring" Motegi la vigésimo tercera caída en lo que va de temporada, al recuperar de golpe la tracción en la rueda trasera de su moto y salir despedido de la misma en la curva cuatro del trazado.

El piloto de Repsol Honda, que había sido el más rápido por la mañana, se vio superado por el italiano Dovizioso, su rival más directo en la pelea por el título mundial, aunque lo fuese por escasamente cuarenta y tres milésimas de segundo, con un sorprendente Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) en la tercera plaza.

Una vez más y como ya sucediese por la mañana, la lluvia fue una de las principales protagonistas de la jornada, pues no dejó de caer prácticamente en ningún momento, si bien ello no impidió a todos los pilotos -salvo el británico Scott Redding (Ducati Desmosedici GP16)- mejorar sus anteriores registros, y en esta disputa el más avezado fue Dovizioso, quien ya en el séptimo giro marcó un mejor tiempo que nadie le pudo arrebatar en el resto de la sesión.

Recuperado del disgusto de la caída que sufrió por la mañana al ser embestido por la moto del británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), el español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17) consiguió la cuarta plaza a poco más de tres décimas de segundo de su compañero de equipo y por tanto muy cerca del ritmo de cabeza durante toda la primera jornada en un circuito que es muy de su agrado y en el que el mismo reconoce que podría aspirar a su primera victoria con la mecánica de Borgo Panigale.

El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 ), que por la mañana tuvo muchos problemas y acabó vigésimo, mejoró notablemente y acabó firmando la octava plaza, precisamente por delante de Cal Crutchlow y del también español Alex Rins (Suzuki GSX RR), quien doblegó a los dos pilotos oficiales de Yamaha, Maverick Viñales y Valentino Rossi.

Rins supo aprovechar las deficiencias de su Suzuki frente a las motos de la competencia para ascender muchas posiciones en la clasificación, en la que acabó a más de 1,3 segundos de Dovizioso, aunque con todo se puede considerar que es un buen resultado, por delante tanto de Viñales como de Rossi, que no parecen contar aquí con la mejor versión de su Yamaha.

Viñales concluyó el día undécimo, justo por delante de Rossi, y ambos con la necesidad imperiosa de mejorar si quieren seguir teniendo alguna opción de pelear por el título, sobre todo en el caso del español, que se encuentra a 21 puntos del líder del equipo Repsol Honda.

Pol Espargaró, piloto oficial de KTM, que ya ha anunciado la continuidad tanto del español como del británico Bradley Smith en 2018, además de la de su piloto probador, el finlandés Mika Kallio, a pesar de los rumores que surgieron de una posible baja del inglés, no pudo mejorar con la misma progresión que sus rivales y se tuvo que conformar con la decimoctava plaza inicial, en cualquier caso por delante de Héctor Barberá y Tito Rabat.