Dovizioso dice que su objetivo "era imposible antes y ahora sigue igual"

Cheste (Valencia), 11 nov (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), aspirante al título mundial de MotoGP en 2017 junto al español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que ha concluido la jornada de entrenamientos oficiales en novena posición, señaló que su objetivo "ya era casi imposible antes de llegar a Valencia y ahora sigue igual".

"Hay esperanza hasta el final, pero han estado sucediendo cosas que no nos esperábamos y no hemos sido rápidos. Hemos trabajado fuerte en todos los entrenamientos para ser veloces, sobre todo en los cambios de giro de la moto porque con la velocidad no estábamos mal, y por la tarde queríamos mejorar el ritmo para pelear por el podio, aunque hay muchos pilotos con un buen ritmo y será importante la estrategia", comentó Dovizioso.

"Lo importante para nosotros es estar preparados para intentar luchar por el podio y después durante la carrera tendremos que ver que estrategia hacer, pues Marc ha sido muy rápido, como también Jorge -Lorenzo- o Johann -Zarco-, que estarán ahí desde la salida, y por eso no ha sido fácil", reconoció el piloto italiano.

"Las condiciones son muy buenas, no hay viento, con muy buena temperatura en Valencia, pero ésta es una pista muy particular, muy pequeña y estrecha y cuando quieres forzar es muy fácil sobrepasar el límite", comentó Dovizioso.

"No he hecho un gran tiempo en la calificación porque es una pista difícil, sólo te sale el tiempo si consigues ser fluido y no agresivo, y para mi es un poco complicado ser rápido si ser agresivo", lamentó el piloto de Ducati, quien no obstante recordó que estaban "más cerca que otros años de lo esperado, y eso es positivo, pero no es suficiente".

"Habría sido mejor haber salido más adelante, pero en las condiciones que nos encontramos era complicado hacer un buen tiempo en la calificación porque éste es un circuito muy pequeño y estrecho", agregó Andrea Dovizioso.