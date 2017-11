Dovizioso califica como positiva la ayuda de su compañero Lorenzo

Cheste (Valencia), 12 nov (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), que se cayó cuando peleaba por ganar posiciones en el GP de la Comunidad Valenciana, restó importancia al comportamiento de su compañero Jorge Lorenzo, que no atendió las órdenes de equipo, y dijo que su ayuda, pese a todo, fue positiva.

"No estoy disgustado con Jorge pues al principio de la carrera era un poco más rápido que yo en una parte del circuito y yo en la otra, pero durante todo el fin de semana hemos perdido muchísimo en el último parcial y, aunque hemos mejorado algo para la carrera, de todas maneras no éramos tan rápidos como debíamos", explicó Dovizioso.

"Quizás todo ha sido un poco consecuencia de su estilo de conducción y también del carenado -Lorenzo lleva uno con alas y Dovizioso sin ellas-, pues tenemos dos estilos de conducción completamente distintos y yo en el último parcial no me sentía cómodo", señaló.

"No podía pasarlo en las primeras vueltas y al final me he sentido cómodo y podía pilotar más fácil, y creo que al final me ha ayudado en este sentido pues durante el fin de semana no había sido capaz de pilotar bien", subrayó Dovizioso.

"Me ha ayudado a pilotar más fluido, algo que durante el fin de semana no había conseguido en ningún momento, y al final he podido pilotar de manera constante hasta que he cometido el error", agregó el piloto de Ducati.

"Ha sido una carrera en la que (Marc) Márquez ha sido inteligente, pero nos faltaba alguna décima. Márquez ha hecho un gran ritmo y por eso he rodado detrás de Jorge, pero no teníamos un gran ritmo, sí que estábamos ahí, no estábamos lejos, pero no teníamos mucho más y hemos gastado bastante energía y neumáticos", comentó.

"Cuando Marc ha cometido el error, habíamos perdido un segundo con los tres primeros y entonces he pensado que con el tercer puesto no hacía nada y quería probar a ganar, aunque Marc no se hubiese caído, y ha sido cuando ha llegado el error, pero tenía que intentar ganar. No era una zona en la que fuese rápido pero la goma no ha aguantado", manifestó el piloto italiano.