Pedrosa: "Vale la pena hacer el viaje e intentarlo"

El español Dani Pedrosa (Repsol Honda), que hace siete días fue operado de una fractura en la muñeca derecha que se produjo tras una caída durante el Gran Premio de Argentina, afirma que estará en el de las Américas de este fin de semana porque "vale la pena hacer el viaje e intentarlo".

"Desde el día de la operación, poco a poco me estoy sintiendo más recuperado. He estado haciendo ejercicios para ganar movilidad y bajar la inflamación. Paso a paso, vamos recuperando el tono muscular y eso me permite ir notando pequeños avances", explica Pedrosa en declaraciones que difunde su equipo.

"Desde aquí, es difícil saber las posibilidades reales, porque vamos a una pista difícil y, hasta que no me suba a la moto, no podré valorar en qué condiciones me encuentro", señala.

"Pero lo que sí tengo claro a día de hoy es que vale la pena hacer el viaje e intentarlo", comenta Pedrosa, que acumula tres podios en Austin: segundo en 2013 y 2014, y tercero en 2017.

El piloto español se sometió el pasado 10 de abril a una operación para corregir una fractura intra-articular del radio distal derecho que se produjo dos días antes tras una caída durante el Gran Premio de Argentina.