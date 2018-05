Márquez reconoce haberse equivocado en la caída

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), reconoció haberse equivocado al sufrir una caída en la curva seis del trazado de Jerez Ángel Nieto pues intentó "mantener la trazada y no podía ser".

"Esta mañana he buscado el límite y lo he encontrado en la curva uno, pero he podido salvar la caída y por la tarde, en la curva seis, ha sido error mío y al llegar al taller he pedido 'perdón' porque quizás las ganas de hacer un buen ritmo al tener ganas de hacerlo bien aquí he intentado mantener la trazada y no ha podido ser", explicó Márquez.

"Si en otros circuitos quizás hubiese dejado ir un poco la trazada y por ello perder la vuelta, aquí he intentado mantenerla y no ha podido ser, pero ahora también lo sé para la carrera", continuó el piloto de Repsol Honda.

Al ser preguntado por el rendimiento de su moto, Marc Márquez no dudó en recalcar que "va bien, va bien".

Si bien explicó sobre la situación de todos los pilotos de Honda que "hay dos factores, pues la moto va bien y eso beneficia a todos los pilotos Honda, más bien a los tres pilotos que usamos esta moto, Dani, Crutchlow y yo; Dani aquí siempre ha ido muy rápido; Crutchlow va a una vuelta pero a nivel de ritmo sufre un poquito más, y el otro factor es el 'modo contrato', que hace que la gente empujeal ciento por ciento".

"Todo el mundo quiere la moto buena, todo el mundo quiere renovar y esto quieras que no también influye en el resultado, todo el mundo empuja ya sea en entrenamiento libre o clasificatorio", incidió el piloto de Repsol Honda.

Márquez comentó que quería probar todos los neumáticos y al respecto señaló que "esta mañana he probado blando delante y detrás, esta tarde lo he hecho con los intermedios y mañana tocará probar los duros y a partir de ahí elegir los neumáticos buenos".

"El duro delante lo tengo que probar bien, y el de detrás ya veremos; con el medio me he sentido muy cómodo, pero esta mañana con el blando también, y eso es raro ya que de neumático a neumático no hay mucha diferencia", continuó explicando.

"Será importante hacer una buena elección pues es una carrera muy larga, 25 vueltas, y ya el año pasado al final prácticamente bajas un segundo el ritmo; por ahora somos capaces de mantenerlo y eso es lo más importante, pero creo que el domingo subirá la temperatura y eso lo hará aun más difícil", afirmó el piloto de Repsol.

Marc Márquez estuvo confiado en sus posibilidades aunque sólo estuviesen a viernes pero "es importante sentirte bien, aunque el domingo Pedrosa lo mismo está muy inspirado o te sale un Dovizioso que está bastante bien".