Viñales confirma que su objetivo era "asegurar la segunda clasificación"

Spielberg (Austria), 10 ago (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), décimo al término de la primera jornada en el circuito Red Bull de Spielberg, confirmó sus previsiones al señalar que "el objetivo era asegurar un puesto entre los diez primeros, era importante acabar el día en la teórica segunda clasificación".



"Así, si mañana llueve, estamos clasificados y nos daría más oportunidad que si tuviera que luchar por estar en esas posiciones", recalcó el piloto de Yamaha, que dijo estar contento por haber podido resolver rápido sus problemas físicos tras la caída de la República Checa.



Viñales no pudo disputar los test de Brno por ese motivo, pero aclaró que "las cosas que se probaron el lunes no sirven para Austria, así que la moto la llevamos igual que en Brno, e igual que empezamos la segunda mitad de la temporada".



Como Márquez, Maverick Viñales dijo sentirse "siempre mejor en seco", y comentó que con lluvia "cuesta mucho con esta moto, ya el año pasado era imposible y en seco me encuentro mucho mejor".



Una vez más salieron a relucir sus diferencias con su jefe de mecánicos, Ramón Forcada, y por ello señaló que "llevamos mucho tiempo hablando de la historia con Ramon".



"Está bien, para mí es una situación normal, la moto no está funcionando bien pero no está en nuestras manos pues los problemas que tenemos están fuera del taller y no está bajo nuestro control, es una cuestión de Yamaha; Ramón y yo estamos trabajando bien y él está dando el máximo", incidió al respecto Maverick Viñales.