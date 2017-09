El RETAbet se presentará en Bilbao ante el Hapoel con el debut de Gladness

Bilbao, 20 sep (EFE).- El RETAbet Bilbao Basket se presentará mañana, jueves, ante sus aficionados con un amistoso en La Casilla (20.00 horas) frente al Hapoel Jerusalén que dirige Fotis Katsikaris con el debut de Mickell Gladness, pívot fichado esta semana para completar la plantilla, como uno de los principales alicientes.

Gladness ha llegado este mediodía a la capital vizcaína y, tras pasar los pertinentes reconocimientos médicos, se pondrá inmediatamente a las órdenes de Carles Durán con la intención de disputar frente al conjunto israelí sus primeros minutos como 'hombre de negro'.

El partido, el último de preparación para el conjunto vasco antes de comenzar la Liga Endesa la próxima semana en Fuenlabrada, ha sido presentado en Bilbao en un acto al que han acudido Javi Salgado, capitán del RETAbet, y Katsikaris, extécnico del equipo de Miribilla y actual técnico del campeón de Israel.

El encuentro tendrá además carácter benéfico ya que la recaudación del partido irá destinada a Vastes, organización privada sin ánimo de lucro para la cooperación y desarrollo "dedicada a la creación de escuelas en países de habla latina", según ha apuntado en el acto su presidente, Eneko Izkara.

"Nos hace mucha ilusión jugar este partido contra un rival de la categoría del Hapoel y hacerlo en La Casilla, donde todo empezó Además es nuestra presentación y se van a poder ver las líneas maestras del equipo. Lo tiene todo: un gran marco, un gran rival y una acción solidaria", ha destacado Salgado.

Sobre el renovado Bilbao Basket en este segundo año de Durán al frente del equipo, el base bilbaíno ha señalado que se trata de una plantilla "con menos presencia física en el juego interior y más potencial en la línea exterior".

"Si somos sólidos en defensa el equipo tiene capacidad para poder jugar rápido y alegre con jugadores como Fischer, Tabu, Redivo o Hammink. Quizás en el rebote tengamos alguna carencia, pero entre todos deberemos intentar suplirla", ha añadido.

Para Salgado, aún es pronto para fijar objetivos, pero considera que, como en los últimos años, el RETAbet debe "competir por estar entre los ocho primeros para jugar la Copa, pelear por estar en el 'playoff' y hacer un camino digno en Europa".

"A partir de ahí la competición te pone en tu sitio. El objetivo es pelear, pero no conseguirlo no debe ser un fracaso. La prioridad del club es ser sólidos a nivel económico para a partir de ahí volver a crecer. Hay que ser conscientes de la realidad, pero eso no nos tiene que bajar la ambición", ha reflexionado.

Katsikaris, por su parte, se ha mostrado "muy contento" de regresar a "un sitio muy especial, no solo" por su trayectoria como técnico en el banquillo de Miribilla sino por "todo" lo que siente en un "pueblo muy especial como Bilbao y Euskadi".

"Para nosotros es difícil encontrar amistosos de nivel y este es un partido de calidad. Estamos en proceso de construcción del equipo después de que esta semana hayan vuelto todos los jugadores del Eurobasket y queremos aprovechar cada partido", ha comentado el técnico griego.