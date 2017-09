73-64. El Herbalife Gran Canaria defenderá título Supercopa ante Valencia

Las Palmas de Gran Canaria, 22 sep (EFE).- El Herbalife Gran Canaria defenderá mañana el título de campeón de la Supercopa Endesa de baloncesto ante el Valencia Basket al eliminar al poderoso Real Madrid, que solo tuvo ventaja en un 0-2 inicial.

Los 84 puntos de valoración de los anfitriones contrastaron con unos paupérrimos 55 del adversario, lo que habla del juego coral de un Herbalife que agradó y se gustó ante uno de los mejores equipos de la Euroliga.

El Gran Canaria, defensor del título, protagonizó una espectacular puesta en escena con un parcial 8-2 fruto de sendos triples de Báez y McKissic y un mate de Pasecniks que llevaron el delirio a su afición.

El Real Madrid no se amilanó y respondió con acciones del mexicano Guatavo Ayón y Taylor, aunque no consiguieron equilibrar ante un rival muy efectivo con el lanzamiento triple.

Así DJ Seeley -dos aciertos-, Aguilar y Mekel se unieron al festival de tres puntos para que el "Granca" colocase una renta de nueve (22-13), en lo que se convertió en un festival ofensivo del conjunto amarillo.

A duras penas respondió el Real Madrid con acciones aisladas de Thompkins, pero el Herbalife siguió fuerte para ilusionar con otro acierto del base israelí Gal Mekel (24-15), que el Real Madrid recortó con una canasta de Kuzmic.

En la continuación, un Real Madrid con los campeones europeos Doncic y Randolph trató de imponer una marcha más al partido, pero su contrario apretó dientes en defensa y respondió con gran entrega a cada una de las embestidas.

Así, Paulí anotó una canasta y un triple y Eriksson una "bomba" para responder a los aciertos de Donic y Caseur (33-24), antes de que Gustavo Ayón recortase la desventaja.

Hasta el descanso los pupilos de Pablo Laso solo anotaron un lanzamiento de Randolph y esa sequía anotadora la aprovechó el Gran Canaria para colocar de nuevo una máxima ventaja de nueve puntos (37-28).

En la continuación el partido siguió por los mismos derroteros, con un Gran Canaria virtuoso en ataque y laborioso en defensa, que unido a la nula eficacia encestadora de su rival favoreció a que las diferencias no cesaran de crecer.

De esta forma el "Granca" dispuso de un 41-28 tras canastas de Pasecniks y, un poco después, dos triples del estadounidense McKissic colocaron un 46-30 en el minuto 25.

Ayón, el mejor de los blancos, y Caseur dibujaron una pequeña reacción (46-34), pero Eriksson anotó una gran canasta antes de un tiempo muerto de televisión.

El 51-39 al final del tercer cuarto dejaba todo por decidir, y nada más arrancar la manga definitiva Carroll apretaba aún más los guarismo (51-41).

Sin embargo, el "Granca" respondió con dos aciertos de Fischer (55-42), y la exhibición del joven pívot norteamericano se prolongó con otras dos canastas y un tapón a Carroll para llevar el delirio a a las gradas (59-44), que coincidió con una renta de 15 puntos en el minuto 33.

Gustavo Ayón asumió galones y recortó con otras dos canastas (59-48) y encontró la complicidad de Thomkins para, con dos triples, meter al Real Madrid en el partido con un parcial 0-10 (59-54).

Pasenicks y Mekel cortaron la sangría (63-54) del anfitrión y otro mate del gigante letón colocó un esperanzador 65-56 a falta de 1.48 para el final del choque.

Carrol y Campazzo dieron el último arreón de los blancos, pero insuficiente para sorprender a un adversario que fue llevado en volandas por su afición (73-64).

Ficha técnica

73. Herbalife Gran Canaria (24+13+14+22): Oliver (-), Báez (8), Pasecniks (11), DJ Seeley (6) y McKissic (8), equipo inicial, Fischer (10), Aguilar (3), Rabaseda (2), Pauli (8), Balvin (2), Mekel (11) y Eriksson (4).

Entrenador: Luis Casimiro.

64. Real Madrid (17+11+11+25): Campazzo (3), Fernández (-), Ayón (17), Reyes (-) y Taylor (4), equipo inicial, Randolph (2), Carroll (14), Thomkins (10), Kuzmic (4), Caseur (4) y Doncic (6).

Entrenador: Pablo Laso.

Árbitros: Miguel Ángel Pérez Pérez, Carlos Cortés y Jordi Aliaga.

Incidencias: unos 9.386 espectadores acudieron hoy al Gran Canaria Arena para ver la segunda semifinal de la Supercopa Endesa de baloncesto. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de una mujer en el incendio forestal que sufre la isla desde el pasado miércoles.