Cuspinera: ´Vamos mejorando poco a poco, pero menos de lo que me gustaría´

Zaragoza, 28 sep (EFE).- El entrenador del Tecnyconta Zaragoza, Jota Cuspinera, ha asegurado hoy antes de viajar a Santiago para enfrentarse el sábado al Monbus Obradoiro que su equipo está mejorando "poco a poco" en una pretemporada en la que han tenido más sombras que luces.

"Estamos mejorando poco a poco, pero todavía menos de lo que me gustaría, aunque ahora veo más ritmo. Todavía cometemos errores que tenemos que limar", ha explicado en rueda de prensa.

Sobre el recién llegado Gary Neal ha manifestado que los jugadores de calidad "entran con facilidad en el equipo", aunque ha puntualizado que "necesita tiempo para ponerse fino, aunque va a poder ayudar desde el primer día".

"Es un jugador con talento, que tiene que ser muy importante en el equipo y que va hacer mejores a sus compañeros", ha insistido el técnico rojillo.

Para Cuspinera el partido ante los santiagueses les obligará a tener un ritmo alto porque en la pretemporada "sus peores partidos han sido así", aunque también ha destacado que son un equipo "muy tirador que juega posesiones largas, pero tiene otras opciones" y que lo hace con paciencia porque son capaces de jugar hasta el límite de los 24 segundos.

"El Obradoiro está haciendo cosas muy parecidas a las que ha hecho las temporadas anteriores con su entrenador Moncho Fernández", ha comentado".

Sobre sus jugadores ha incidido que hasta los dos últimos entrenamientos que han hecho "no han tenido piernas y deseo llegar al partido con ellas, pero no sé si lo haremos", pero lo que tiene claro es que "no estamos tan anquilosados como hace dos semanas y a ver cómo llegamos de finos, pero muy finos no llegamos".