San Pablo Burgos desborda previsiones con 7.400 socios en su estreno en ACB

Burgos, 28 sep (EFE).- Burgos, a pesar de no haber contado nunca con un equipo en la ACB, ha demostrado en reiteradas ocasiones que es una capital de baloncesto, y ahora que ha llegado el momento de disfrutar de la máxima categoría del baloncesto nacional, la respuesta ha sido espectacular con 7.400 socios en su estreno.

El San Pablo Inmobiliaria, que selló su ascenso a la ACB el pasado verano tras beneficiarse de las nuevas condiciones de acceso derivadas de las denuncias planteadas por el también burgalés Autocid Ford, debutará el próximo domingo en la Liga Endesa a lo grande, en un nuevo feudo y con más de 7.400 abonados.

Se trata de una cifra totalmente impensable para muchos hace apenas unos meses, casi el 90 por ciento del aforo (Coliseo), cuando el conjunto azul selló su ascenso en la pista tras firmar una serie de eliminatorias inmaculada.

A raíz de aquello, la directiva comenzó a trabajar para cumplir un sueño que la ciudad no había podido disfrutar a pesar de los tres ascensos consecutivos del Autocid.

La diferencia es que, en esta ocasión, el trabajo en los despachos, condicionado por el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que anuló el canon de acceso, fructificó.

Entonces, la ciudad lo celebró y el club se puso a trabajar a contrarreloj para tener listo su debut en la máxima categoría. Pero quedaba por comprobar si, efectivamente, las ganas de baloncesto eran tan grandes como parecía. Y la respuesta ha sobrepasado todas las expectativas.

Ya el primer día de venta de abonos, la sede del patrocinador del club se vio totalmente colapsada por cientos de aficionados en busca de abono, una circunstancia que no hizo sino prolongarse en el tiempo.

Y así hasta alcanzar a día de hoy los 7.400 abonados, una cifra que el propio presidente del club, Félix Sancho, reconoce que ha desbordado todas las previsiones y que continúa creciendo con la llegada de abonados rezagados.

De hecho, cuando se presentó la campaña de abonados, la directiva consideró que contar con 5.000 socios sería ya un éxito y, vista la trayectoria, se está a punto de duplicar esas previsiones.

"La respuesta ha sido espectacular. La gente ha sabido entender el esfuerzo realizado por el club y, además, Burgos tenía muchas ganas de baloncesto", ha resumido a Efe Sancho, quien al echar la vista atrás sólo puede hablar de satisfacción.

Los dos últimos años, dice, han sido "absolutamente frenéticos". "No hemos tenido ni un solo día de descanso", ha asegurado. Y ese descanso, al menos en parte, solo llegará el domingo a las 12:30 horas. "Hasta el último minuto estaremos haciendo cosas. Luego llegará el momento de disfrutar de verdad de este éxito", ha apostillado.

En este sentido, el propio alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, ha valorado el desembarco del San Pablo en la ACB y la respuesta que ha tenido entre los aficionados.

"El ascenso marca un antes y un después en el deporte en Burgos, toda vez que hacía más de dos décadas que no teníamos deporte de elite en la ciudad y todos hemos hecho muchos esfuerzos" por alcanzar esta meta, como demuestra el apoyo económico del Ayuntamiento al proyecto", ha analizado.

El alcalde ha puesto en valor el impacto en la economía local, ya que además de atraer cada quince días a cientos de aficionados de otros puntos de España, el baloncesto supone un recurso "tremendamente importante para la promoción nacional e internacional de la ciudad". Gabriel de la Iglesia