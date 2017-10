84-76. Herbalife Gran Canaria sufrió hasta el final para vencer a Gipuzkoa

Las Palmas de Gran Canaria, 1 oct (EFE).- El Herbalife Gran Canaria logró los dos primeros puntos de la presente Liga Endesa en un sufrido encuentro ante un combativo Gipuzkoa Basket (84-76), que también tuvo serias opciones de llevarse el triunfo, en un choque en el que destacaron el local Oliver y el visitante Norel.

El conjunto grancanario comenzó de una manera muy fría -algo que contagió al graderío-, lo que fue aprovechado por el equipo donostiarra para distanciarse en el marcador, con un Norel que hacía mucho daño debajo de la canasta insular.

Luis Casimiro decidió mover su banquillo cambiando a Pasecniks por Balvin para ganar más centímetros aún, y la posterior entrada del base Mekel por Oliver fue providencial en la reacción de los locales, que tras perder por 8-16 lograron un parcial de 10-0 para ponerse por delante (18-16).

Los jugadores de Porfi Fisac ya no se mostraban tan entonados de cara a la canasta, con lo que el Gran Canaria finalizó el primer parcial con una ventaja de cinco puntos (23-18), bajo la acertada dirección del base internacional israelí.

En el segundo parcial, el Herbalife abrió brecha en el marcador de forma paulatina, apoyándose en la solvencia de varios de sus jugadores desde más allá de la línea de tres puntos.

Gipuzkoa, por su parte, bajó su rendimiento ofensivo con respecto al periodo inicial, y los insulares se iban al descanso con una cómoda renta (47-34).

Tras el paso por vestuarios, el alero norteamericano Swing fue el encargado, tras casi tres minutos de imprecisiones por parte de ambos conjuntos, de inaugurar el electrónico con una canasta triple (47-37).

Progresivamente, los jugadores de Fisac se acercaron en el marcador, con un Norel que volvía a hacer valer sus centímetros en ataque.

Casimiro paró el choque con 53-49, a falta de 3.30 para llegarse al último cuarto, pero Gipuzkoa empató a continuación a 53, y el parcial acabó con un ajustado 61-57 tras una canasta sobre la bocina del fino tirador Swing.

El veterano Albert Oliver daba oxígeno al Herbalife al inicio del último parcial, gracias a un 2+1 que aumentaba la diferencia a 7 (64-57), tras lo que se sucedería un intercambio de canastas por parte de ambos conjuntos (66-61).

Un triple de Oliver -muy entonado en la recta final- y otro enceste de dos de Paulí hicieron que el Gran Canaria se situase más cerca de su primera victoria (71-61) a falta de 7.11 para el término del encuentro, justo cuando Gipuzkoa paraba nuevamente el choque con otro tiempo muerto.

A continuación se entró en una fase en la que los jugadores interiores de los dos equipos eran los encargados de encestar, con la salvedad de dos puntos logrados por Eriksson, para llegarse al 77-69 con poco más de tres minutos por disputarse, aunque a Gipuzkoa, que se colocó a solo tres a falta de 1.07 (79-76), le faltó fe para voltear el electrónico.

- Ficha técnica:

84 - Herbalife Gran Canaria (23+24+14+23): Oliver (17), Eriksson (10), McKissic (5), Aguilar (7) y Balvin (6) -cinco inicial-, Mekel (4), Seeley (8), Pasecniks (7), Paulí (2), Rabaseda (5), Fischer (4) y Báez (9).

76 - Gipuzkoa Basket (18+16+23+19): D. Pérez (4), Salvó (7), Swing (17), Fakuade (8) y Norel (24) -cinco inicial-, Agbelese (3), Van Lacke (2), Pardina (0), Clark (11) y Oroz (0).

Árbitros: Herrezuelo, Serrano y Olivares. No hubo eliminados por faltas personales.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga Endesa, disputado en el Gran Canaria Arena ante 6140 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del ex vicepresidente del Herbalife Gran Canaria y del Cabildo de la isla, Juan Andrés Melián. En el descanso se homenajeó al personal de Medio Ambiente del Cabildo que la semana pasada luchó contra el incendio en la cumbre grancanaria.