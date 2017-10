Rupnik: "Vamos a dar la sorpresa en Andorra"

Madrid, 4 oct (EFE).- El base esloveno del Montakit Fuenlabrada Luka Rupnik aseguró que van a "dar la sorpresa" en Andorra al Morabanc, con el que se enfrentarán esta noche (21.00 horas) en la capital del Principado.

"Andorra tiene un equipo de mucha calidad, pero aún sabiendo esto nosotros no vamos a ir jugar y ya, ¡vamos a dar la sorpresa!", enfatizó Rupnik en declaraciones que ofrece el club madrileño.

El base esloveno destacó que el equipo ha llegado "muy bien preparado" al inicio de temporada y pone la victoria contra el Bilbao (82-68 en el Pabellón Fernando Martín) como "buena muestra de ello y un gran estreno de temporada".

No obstante, sabe que para frenar al conjunto que dirige Joan Peñarroya tendrán que "correr, luchar en defensa y sobre todo parar a sus tiradores".

En cuanto a sus sensaciones con el nuevo entrenador, el argentino Néstor 'Che' García, Rupnik destacó la confianza que le aporta en su juego y el trato personal que tiene con los jugadores.

"Me da mucha confianza porque si cometo errores él me deja seguir, desde el primer día me dijo que no me va a parar si continúo luchando en defensa. Me sorprende la relación que tiene con cada jugador. Acabamos de empezar pero creo que es uno de los mejores entrenadores que he tenido", aseguró.

En cuanto a su compañero en la dirección, el base venezolano Gregory Vargas, Rupnik, de 24, resaltó la "mayor experiencia" que le aporta el jugador latinoamericano, que tiene 31 años y un gran bagaje.

"Gregory es un buen tío, fuera de la cancha es un chico muy familiar, y sobre el parqué nos ayuda mucho desde su mayor experiencia. Es muy buen defensor y también en ataque pasa el balón muy bien por eso creo que nos complementamos tan bien", relató el base esloveno del Fuenlabrada.

Rupnik reconoce que, pese al inicio tan cargado de partidos (jugarán tres jornadas en ocho días) era algo deseado por la plantilla después de "una pretemporada muy larga" para los no internacionales.

"Aunque es difícil porque el calendario nos ha colocado rivales duros como ahora Andorra fuera, y después Unicaja y Baskonia en casa, pero cada temporada tiene treinta y cuatro partidos, así que vamos a ir viendo. Tengo muy buenas sensaciones con este equipo", finalizó.