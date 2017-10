80-67. Los veteranos Rafa Martínez y Van Rossom acaban con un buen Obradoiro

Valencia, 4 oct (EFE).- El Valencia Basket sumó este miércoles su segundo victoria de la temporada al ganar al Monbus Obradoiro por 80-67 en un encuentro igualado en el que, si bien Erick Green fue su máximo anotador, fueron Rafa Martínez y Sam Van Rossom, dos de sus veteranos, los que le condujeron al triunfo.

La entrada del base belga despertó al Valencia tras un mal inicio, una explosión anotadora de Rafa Martínez entre el final del tercer cuarto y el inicio del cuarto, le impulsó para neutralizar el último arreón gallego y la dirección de Van Rossom le concedió un plácido final de partido.

El Valencia se 'ablandó' con la ceremonia de izado al techo de la Fonteta del estandarte de la recién conquistada Supercopa que se produjo antes del partido y arrancó despistado, todo lo contrario que el Obradoiro que, incisivo, aprovechó para abrir un pequeño hueco en el marcador con Laksa y Thomas anotando desde lejos (3-10, m.4).

Pero el partido cambió con la entrada de los locales Aaron Doornekamp y Van Rossom, que regresaba a la Fonteta tras su salida del pasado verano y su reciente fichaje y fue recibido con una gran ovación. Elevaron el listón defensivo y anotaron desde lejos y un minuto antes de acabar el primer cuarto el Valencia ya estaba por delante.

El conjunto gallego no se dejó arrollar y aguantó firme el chaparrón hasta que el base belga se sentó. Después aprovechó el físico de Bendzius y Pustovyi para volver a ponerse por delante y aumentar su dureza defensiva y el choque entró en un atractivo intercambio de canastas en el que Joan Sastre y Green sumaron para los locales y Sabat y Pechacek para los visitantes (35-35, m.20).

El equipo gallego se encomendó a los centímetros de Pustovyi y a la buena mano de Matt Thomas para arrancar el segundo cuarto y no le pudo ir mejor. Abrió hueco pese a los puntos que opuso Green y el pívot ucraniano esquivó con soltura la cuarta falta (44-51, m.35). Pero la perseverancia del escolta estadounidense pronto devolvió la igualada al marcador.

Para escapar de esta dinámica, Moncho Fernández tiró mano de Alberto Corbacho, al que había tenido escondido en el banquillo y la primera bola que tocó fue un triple. Pero quien cambió el partido de verdad fue Rafa Martínez que contestó con nueve puntos seguidos en apenas un minuto y dieciséis segundos que dieron un fuerte impulso al Valencia (59-54, m.31).

Los locales ya no dieron pie a nuevos cambios de guión y no lo hicieron porque el regreso a la cancha de Van Rossom le dio una dirección sólida que dejó sin opciones al Obradoiro pese a la persistencia de Sabat. Tan tranquilo fue que Vidorreta aprovechó para dar unos segundos a Pedro Llompart, Josep Puerto y Tryggvi Hlinason, que debutó en la ACB.

- Ficha técnica:

80 - Valencia Basket (22+13+22+23): Vives (-), Green (19), Sastre (8), Thomas (6), Dubljevic (11) -cinco titular- Van Rossom (13), Rafa Martínez (11), Pleiss (4), Doornekamp (6), Llompart (-), Hlinason (-) y Puerto (2).

67 - Monbus Obradoiro (19+16+19+13): Sabat (6), Thomas (13), Laksa (8), Llovet (2), Pustovyi (14) -cinco titular- Simons (3), Radovic (6), Navarro (2), Bendzius (4), Pechacek (3), Corbacho (6) y Pozas (-).

Árbitros: Hierrezuelo, Aliaga y Martín Caballero. Eliminaron por faltas personales al local Doornekamp (m.40).

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 8.000 espectadores.