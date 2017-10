94-76. El Baskonia firma la victoria con un mágico segundo cuarto

Vitoria, 5 oct (EFE).- El Baskonia se valió de un mágico segundo cuarto para superar al Movistar Estudiantes y obtener el primer triunfo de la era Pablo Prigioni, por 94-76, gracias a un trabajo coral.

Los vitorianos consiguieron, del mismo modo, sobreponerse a un mal tercer cuarto y cerrar el choque con un parcial que dejó un buen sabor de boca en los aficionados locales y evitó que el Estudiantes consiguiera entrar en el partido.

Hasta cinco hombres azulgranas firmaron dobles dígitos en la anotación (Diop, Timma, Granger, Poirier y Janning) y pudieron contrarrestar el trabajo de Sylven Landesberg, que estuvo demasiado solo por el lado estudiantil.

Pablo Prigioni sorprendió al introducir en el quinteto inicial a Tornike Shengelia y Rodrigue Beaubois, recuperados tras no poder debutar en la primera jornada.

Los dos equipos entraron en el encuentro faltos de chispa y cogieron el ritmo con el paso de los minutos, aunque ninguno consiguió imponer su juego.

Las dos faltas personales señaladas sobre Ilimane Diop lastraron al pívot hispano-senegalés, que cedió su espacio a un intenso Vincent Poirier, que comenzó a sumar para los baskonistas desde los primeros instantes.

El conjunto estudiantil logró las primeras ventajas, 14-17, tras la entrada en pista de Nik Caner-Medley, que aclaró las situaciones ofensivas de los colegiales, apoyados en un acertado Alec Brown.

Dos triples consecutivos del baskonista Matt Janning cerraron un primer periodo con alternativas para ambas escuadras, pero en el que los locales acabaron por delante por la mínima, 20-19.

Los hombres de Pablo Prigioni mejoraron notablemente en el segundo cuarto y a través de ayudas consiguieron bajar los porcentajes de los del Ramiro de Maeztu.

El acierto exterior del equipo azulgrana, con Johannes Voigtmann como uno de los puntales desde el triple, comenzó a abrir una brecha casi insalvable para los de Salva Maldonado, que recibieron un severo parcial de 21-3 para cerrar la primera parte con un 49-29 a favor del plantel vasco.

La reanudación estuvo marcada por un intercambio de canastas que no favoreció al Estudiantes y en el que Beaubois y Shengelia demostraron estar recuperados de sus molestias físicas.

Sin embargo, los madrileños no tiraron la toalla y recortaron distancias gracias a un gran periodo de Sylven Landesberg, debutante en la liga, que anotó 14 puntos en ese cuarto, en el que su equipo se acercó en el marcador (71-60).

En el último cuarto, los estudiantiles mantuvieron la constancia y provocaron las dudas a un Baskonia que no estuvo tan fino como en el segundo periodo en el que practicó un gran baloncesto, lo que se tradujo en que a seis minutos del final una canasta de Ludde Hakanson colocó su equipo a 9 puntos (75-66).

Un parcial de 10-0 de los azulgranas frenó las aspiraciones colegiales y cerró un encuentro que supuso la primera victoria del equipo de Pablo Prigioni en la temporada 2017-18.

- Ficha técnica:

94 - Baskonia (20+29+22+23): Granger (11), Beaubois (9), Timma (12), Shengelia (6), Diop (15) -cinco inicial-, Malmanis (3) Voigtmann (8), Janning (10), Poirier (10), Huertas (6), Delfino (2) y Vildoza (2).

76 - Movistar Estudiantes (19+10+31+16): Omar Cook (6), Brizuela (5), Lansdesberg (22), Suton (9), Arteaga (8) -cinco inicial-, Peña (-), Cvetkovic (3), Vicedo (4), Caner-Medley (9), Alec Brown (8) y Hakanson (2).

Árbitros: Carlos Cortés, Rafael Serrano y Antonio Sacristán. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena ante 8.713 espectadores.