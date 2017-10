El Barça, a seguir creciendo ante un recién ascendido

Barcelona, 7 oct (EFE).- Tras sufrir más de lo esperado para lograr su segunda victoria en la Liga Endesa en el Palau Olímpic de Badalona (72-74), el Barcelona Lassa recibe mañana (12.30 horas) al recién ascendido San Pablo Burgos con el objetivo de sumar su tercer triunfo en tres partidos y seguir creciendo como equipo.

Sito Alonso sigue trabajando para conjuntar un equipo con nueve caras nuevas y, aunque los azulgranas todavía no han empezado a competir a velocidad de crucero, las trabajadas victorias ante el Baskonia (87-82) y el Divina Seguros Joventut han aportado tranquilidad y confianza al nuevo proyecto.

En ambos partidos, el técnico del conjunto catalán no ha podido contar con los pívots Ante Tomic, que arrastra molestias en los isquiotibiales desde la pretemporada, ni Pierre Oriola, con un esguince de tobillo.

Estas dos ausencias en el juego interior han obligado al preparador madrileño a darle algunos minutos al joven del Barça B Atoumane Diagné.

Ante el San Pablo Burgos, Tomic podría debutar en la ACB esta temporada, pero no así Oriola, que todavía no ha recibido el alta médica.

En este arranque del campeonato está destacando el base francés Thomas Heurtel, que se encuentra entre los diez primeros del ránking en valoración (18,5), asistencias (7,5) y robos (2).

El regreso de Pau Ribas, tras un año en el dique seco a causa de una rotura del tendón de Aquiles, y la aportación ofensiva de Adam Hanga, desde el perímetro, y Kévin Séraphin, en la pintura, en los momentos 'calientes' de los partidos, son otras buenas noticias del arranque de curso azulgrana.

Los de Sito Alonso se encuentran entre el grupo de siete equipos que permanecen invictos en la competición. Mañana, en el Palau, tendrán la oportunidad de seguir creciendo ante un rival al que nunca se han enfrentado.

El conjunto burgalés, novato en la ACB, ha tenido un arranque complicado en el torneo, ya que en las tres primeras jornadas debe medirse a tres rivales que la temporada pasada disputaron las eliminatorias al título.

En su debut en la Liga Endesa cayó en casa con estrépito ante el Iberostar Tenerife (65-81) y, la pasada jornada, tampoco el Unicaja le dio ninguna opción en Málaga (93-72).