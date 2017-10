67-70. El campeón de Liga y Supercopa sufrió en Tenerife

La Laguna (Tenerife), 8 oct (EFE).- El Valencia Basket, actual campeón de la Liga Endesa y de la Supercopa, sufrió más de lo previsto para derrotar al Iberostar Tenerife (67-70), en un duelo muy intenso y que se decidió en los instantes finales.

El equipo valenciano aprovechó los pequeños errores del equipo local para sacar una diferencia de seis puntos a falta de tres minutos para el final, y pese a que siguió dando opciones, lo cierto es que los canaristas no encontraron el camino para igualar o ganar el partido.

Eric Green se convirtió en una pesadilla para la defensa insular en los primeros instantes del choque, pero pese a sus aciertos desde fuera, el Iberostar Tenerife supo mantenerse en el partido, principalmente por el buen juego interior del equipo.

En el segundo cuarto, el Iberostar Tenerife se hizo con el control del partido. Mantuvo su intensidad defensiva y le añadió el acierto que empezó a tener desde fuera.

Javi Beirán pondría el 26-24 y a tres minutos del descanso el marcador se mantenía con dominio local (33-30), lo que provocó un tiempo muerto de Txus Vidorreta.

Ese minuto no salió como esperaba y el combinado de Nenad Markovic logró alcanzar su máxima ventaja hasta el momento (37-30), a un minuto para llegar al intermedio.

El Valencia Basket mejoró en todo en el tercer cuarto. Salió con mayor intensidad y hubo pequeñas ventajas para uno y otro equipo. Pleiss hizo mucho daño en la zona ante un Iberostar Tenerife que no bajó su intensidad defensiva.

Con el partido igualado, algunos errores en ataque del equipo tinerfeño fueron castigados por el Valencia para anotar y aumentar la diferencia a cinco puntos (58-63), que ya el Iberostar Tenerife no pudo recuperar, aunque tuvo opción al final gracias a los fallos en los tiros libres de Van Rosom y Vives.

En los últimos instantes, San Miguel, en un ataque rápido, no pudo anotar el triple para al menos forzar la prórroga.

- Ficha técnica:

67. Iberostar Tenerife (18+19+15+15): San Miguel (2), Richotti (4), Ponitka (14), Abromaitis (13), Vázquez (6) -inicial-, Bassas (5), Tobey (13), Niang (-), White (3), Allen (2) y Javier Beirán (5).

70. Valencia Basket (20+14+19+17): Vives (9), Green (18), Sastre (10), Thomas (6), Dubijevic (10) -inicial-, Abalde (-), Van Rossom (-), Martínez (-), Pleiss (12) y Doornekamp (5).

Árbitros: Conde, Bultó y Sacristán, sin eliminados.

Incidencias: encuentro disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín, de Los Majuelos, en la Laguna, ante 4.723 espectadores.