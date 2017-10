El UCAM debuta en la Liga de Campeones FIBA ante el Hapoel Holon en casa

Murcia, 10 oct (EFE).- El Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, con las bajas obligadas por sendas lesiones de Alberto Martín, José Ángel Antelo y el brasileño Vítor Faverani, debutará mañana miércoles ante el Hapoel Holon israelí en la Liga de Campeones FIBA, competición en la que afrontará su segundo año consecutivo a nivel internacional, tras haber participado la pasada campaña en la Eurocopa.

El partido del grupo A empezará a las ocho de la tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia y el cuadro grana, que llega a esta cita aliviado por la victoria que logró el pasado domingo ante el MoraBanc Andorra, un 81-77 que sirvió para sumar el primer triunfo de la temporada tras comenzar la Liga Endesa con dos derrotas seguidas, tendrá enfrente a un rival "con un punto de anarquía organizada", como ha dicho hoy Ibon Navarro, entrenador universitario.

El técnico ha apuntado que acometen la Liga de Campeones FIBA como "estímulo competitivo para seguir creciendo" como bloque.

Navarro destaca precisamente de su equipo la fortaleza colectiva. "El nuestro no es un equipo con grandes estrellas porque el presupuesto es el que es y no da para tener grandes estrellas, pero sí tenemos buenos jugadores y muchos. No podemos esperar que un jugador del UCAM CB anote 20 puntos en cada partido, pero nuestra fortaleza está en el equipo, con muchos efectivos que pueden aportar", ha comentado.

El preparador grana seguirá sin contar con el pivot brasileño Vítor Faverani, quien sigue recuperándose de la lesión que arrastra en la rodilla derecha.

"Con Vítor vamos sin prisa y cuando esté tiene que estar bien y hasta el final de temporada para demostrar el jugador que es, como lleva tiempo haciendo aquí", ha manifestado cuando se pensaba que el de Porto Alegre podría tener sus primeros minutos de la temporada después de no haber participado en ninguno de los tres encuentros del curso ni tampoco en ninguno de los nueve ensayos que tuvo el conjunto universitario en la pretemporada.

Esta baja se suma a las del base Martín y el ala pívot Antelo, igualmente lesionados; y a día de hoy el escolta estadounidense nacionalizado español Brad Oleson no puede disputar este torneo como jugador considerado cupo nacional.

El joven canterano Lazar Mutic, alero bosnio de 18 años y 2,04 metros de estatura, entrará en la convocatoria y habrá dos descartes de la primera plantilla de jugadores que no sean cupo, es decir españoles de nacimiento o de formación.

Así lo ha dicho Navarro, quien del Hapoel Holon ha destacado que "es un conjunto que tiene jugadores talentosos y no cuenta con una referencia interior clara".

"Ellos juegan bien el uno contra uno y tiran bien. Es un equipo con un punto de anarquía organizada y contra el que tienes que estar muy concentrado en defensa y ordenado porque en el desorden sacan mucho provecho y juegan con mucho ritmo", ha añadido.

El UCAM CB, por lo tanto, deberá tener cuidado con el Hapoel Holon en un grupo, el A, en el que también están el AS Mónaco de la Liga francesa, el Enisey Krasnoyarsk ruso, el EWE Baskets Oldenburg alemán, el Dinamo Sassari italiano, el Pinar Karsiyaka turco y el Juventus de Utena lituano.