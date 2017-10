Estambul inaugura la primera semana diabólica del Real Madrid

Madrid, 11 oct (EFE).- El Real Madrid viaja a Estambul para medirse al Anadolu Efes, en la jornada inaugural de la Euroliga, en la primera semana diabólica del equipo que deberá jugar en Valencia el domingo en Liga y recibir el próximo jueves al CSKA Moscú.

Hablar de favoritismos cuando la competición no ha empezado es siempre complicado, porque aunque el rival, el Anadolu Efes, sea un viejo conocido, los cambios efectuados en los dos equipos hacen que el choque adquiera nuevos cauces de desarrollo.

Atendiéndonos a lo que dice la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos, el Madrid es claro favorito porque ha ganado seis de los últimos siete enfrentamientos y porque el marcador global refleja un 6-18 a su favor, 4-8 si sólo tenemos en cuneta los partidos disputados en la pista del Efes.

El Anadolu, entrenado por un viejo conocido, el croata Velimir Perasovic, que jugó con Pablo Laso en el Baskonia entre 1993 y 1995, es un equipo con gente joven y con hasta seis jugadores (Josh Adams, Berk Demir, Ricky Ledo, Erick McCollum, Edo Muric y Onuralp Bitim) que van a debutar en la competición si lo decide su técnico.

Además Bryant Dunston, Edo Muric y Krunoslav Simon fueron preservados el pasado domingo y no jugaron un solo minuto en la liga turca para que lleguen descansados ante el Real Madrid.

Perasovic no podrá contar con Derrick Brown, por una lesión de rodilla, mientras que Birkan Batuk es duda.

Dicho esto y que el Madrid no podrá contar con Trey Thompkins, que está en Estados Unidos con permiso del club por motivos familiares, ni con Rudy Fernández que lleva varios días con fiebre, cualquier cosa puede ocurrir.

Puede ser el partido del debut de Chasson Randle, un jugador que está sorprendiendo en el Real Madrid por su estado de forma, por su calidad y por su carácter. Todos están encantados con él por el momento.

Lo más lógico es que el Madrid intente tirar lo máximo posible de las conexiones que hay entre los jugadores que llevan varias temporadas juntos, por lo que el mexicano Gustavo Ayón y el capitán Felipe Reyes tendrán mucho que decir en este partido.

Santi Yusta, si es requerido por el entrenador, efectuará su debut en la Euroliga en un partido que se disputará en el Sinan Erdem Spor Salonu, donde la selección conquistó el bronce en el pasado europeo hace un mes, en vez del habitual Abdi Ipekci.

El Madrid quiere empezar con buen pie la competición, "hay que empezar a tope, es muy importante para nosotros ganar porque nos da más confianza", dijo Luka Doncic, pero al mismo tiempo Laso buscara ir ahorrando minutos a cuantos jugadores pueda. La temporada es muy larga y "hay que llegar bien a los momentos importantes", dijo.