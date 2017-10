Rubio sigue inspirado y llega a 22 puntos; debuta Abrines en duelo con Juancho

Houston (EE.UU.), 11 oct (EFE).- El base Ricky Rubio volvió a ser el mejor jugador español en la jornada de pretemporada de la NBA al alcanzar por segundo partido consecutivo la barrera de los 20 puntos.

A su vez, el escolta-alero Álex Abrines hizo su debut en la pretemporada con los Thunder de Oklahoma City, que se enfrentaron ante los Nuggets de Denver, donde tuvo de rival a su compañero de selección, el ala-pívot Juancho Hernangómez.

Rubio aportó 22 puntos en la victoria que los Jazz de Utah lograron a domicilio por 99-105 ante Los Ángeles Lakers y les permitió seguir invictos con marca de 5-0.

El base de El Masnou jugó 33 minutos como titular y anotó 6 de 18 tiros de campo, incluidos 2 de 8 triples y encestó 8 de 9 desde la línea de personal.

Rubio también dio seis asistencias, capturó tres rebotes, recuperó dos balones, pero volvió a perder seis.

El duelo de españoles entre Abrines y Hernangómez acabó con ventaja para el segundo al conseguir ocho puntos por cinco de su compañero de selección en el partido que los Thunder ganaron por 96-86 a los Nuggets.

Abrines, que no había jugado desde que se lesionó con la selección española en el pasado Eurobasket, volvió completamente recuperad. En los 15 minutos que jugó como reserva estuvo perfecto con 2-2 en los tiros de campo, incluido un triple; no fue a la línea de personal y capturó un rebote.

El menor de los hermanos Hernangómez jugó 23 minutos y encestó 2 de 5 tiros de campo, con 1 de 4 intentos de triples, y 3-6 desde la línea de personal. El jugador internacional español capturó cinco rebotes defensivos y recuperó un balón.

Otro compañero de selección, el pívot Pau Gasol siguió de titular con los Spurs de San Antonio y aunque aportó seis puntos e hizo una buena labor en el juego interior, al final, su equipo perdió por 98-103 ante los Magic de Orlando.

El mayor de los hermanos Gasol jugó 23 minutos y anotó 3 de 5 tiros de campo; falló un intento de triple y no fue a la línea de personal.

Gasol tuvo protagonismo en el juego interior al capturar siete rebotes -seis defensivos-, repartió tres asistencias, recuperó un balón, perdió tres y puso un tapón.

Los Raptors de Toronto se impusieron 116-94 a los Pistons de Detroit y el ala-pívot congoleño-español Serge Ibaka aportó 14 puntos en los 24 minutos que jugó como titular.

Ibaka encestó 5 de 11 tiros de campo, incluidos 4 de 7 triples, y no fue a la línea de personal, además de capturar cinco rebotes, puso dos tapones y dio una asistencia.

El alero estrella LeBron James debutó en la pretemporada con los Cavaliers de Cleveland, pero no pudo evitar la derrota de su equipo de local por 94-108 ante los Bulls de Chicago.

El ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic apenas jugó siete minutos de titular con los Bulls y logró cinco puntos (1-3, 1-3, 2-2), capturó dos rebotes y dio una asistencia.

El base José Manuel Calderón volvió a tener minutos con los Cavaliers, esta vez, siete, de reserva, y los aprovechó para conseguir cinco puntos (2-3, 1-2, 0-0), un rebote, una asistencia y dos perdidas de balón.