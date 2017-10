75-64. El Baskonia cae en su estreno europeo ante un sólido Olympiacos

Redacción deportes, 12 oct (EFE).- El Baskonia cayó derrotado en su estreno europeo, 75-64, ante un sólido Olympiacos que consiguió minimizar la capacidad anotadora de los jugadores azulgranas y dominar gran parte del encuentro.

El oficio y la capacidad defensiva fueron las bazas de los helenos para sumar la primera victoria de la temporada de la Euroliga en un envite en el que Georgios Printezis, con 17 puntos, mostró el camino de un triunfo que rubricó Kostas Papanikolau, que concluyó con 22 puntos de valoración tras una gran segunda mitad.

Por el lado baskonista, Jayson Granger y Toko Shengelia, con 12 y 13 puntos, se diluyeron después de una buena primera mitad y el relevo lo tomó un activo Johannes Voigtmann que no fue suficiente a pesar de concluir con 17 puntos de valoración.

El partido arrancó con numerosas imprecisiones por parte de ambas escuadras, pero fue el equipo de Pablo Prigioni el que sacó más rédito a los errores del rival heleno, que no pudo contar con su líder Vassilis Spanoulis.

El juego interior del Olympiacos generó las ventajas ofensivas y aprovechó los cambios defensivos de un Baskonia que careció de la intensidad suficiente para frenar los ataques del plantel local.

Los vitorianos no encontraron facilidades en ataque y el primer cuarto se cerró con un parcial 7-0 favorable al equipo rojo, 16-12, tras diez minutos en los que los azulgranas no lanzaron ningún tiro libre y tampoco pudieron anotar de tres puntos.

En el segundo acto, los locales mejoraron sus porcentajes y se valieron del rebote ofensivo para estirar la diferencia cerca de los 10 puntos, 29-17 (min. 15).

Prigioni apostó por un equipo más físico con Ilimane Diop, Johannes Voigtmann y Tornike Shengelia, que ocupó el puesto de alero, pero las pérdidas de balón de los españoles fueron un hándicap en sus intentos de acercarse en el marcador a los griegos.

Los españoles no pudieron recortar mucha distancia, pero consiguieron irse al vestuario con una derrota parcial por 41-33, tras unos buenos minutos finales de Jayson Granger.

En la reanudación, Georgios Printezis fue el encargado de mantener a raya a un Baskonia que mejoró en su trabajo de equipo, pero que fue penalizado por la tercera falta personal de Tornike Shengelia, una de sus referencias, y la cuarta de Ilimane Diop.

Los baskonistas lograron, a ritmo de Jayson Granger, acercarse a 6 puntos, 51-45 (min. 26), pero los hombres de Ioannis Sfairopoulos recuperaron la tranquilidad en un marcador que dominaron tras 30 minutos de juego, 60-49.

Un parcial de 0-5 en el inicio del último cuarto abrió una esperanzadora ventana para el Baskonia, pero el local Kostas Papanikolau la cerró de un plumazo con dos triples consecutivos que firmaron un parcial de 10-0 que puso cuesta arriba la remontada azulgrana con un 70-54.

El acierto en el lanzamiento exterior permitió que los de Prigioni se reengancharan al partido, 71-64, tras un gran esfuerzo defensivo y donde Marcelinho Huertas, con 7 puntos, fue uno de los estiletes.

Sin embargo, los griegos pusieron de manifiesto su oficio y la victoria fue para un Olympiacos, por 75-64, que dominó gran parte del encuentro.

- Ficha técnica:

75 - Olympiacos (16+25+19+15): Strelnieks (8), Mantzaris (2), Papapetrou (2), Printezis (17), Milutinov (9) -cinco inicial-, McLean (3), Agravanis (13), Toliopoulos (3), Papanikolau (11), Bogris (-) y Hollis Thompson (8).

64 - Baskonia (12+21+16+15): Granger (12), Janning (5), Timma (3), Shengelia (13), Diop (7) -cinco inicial-, Voigtmann (11), Poirier (3), Huertas (10), Delfino (-) y Vildoza (-).

Árbitros: Ryzhyk, Borys (Ucrania), Rocha, Fernando (Portugal) y Balak, Amit (Israel). Eliminaron por faltas personales al visitante Janis Timma (min. 40).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Euroliga disputado en el Heraklion Arena de Creta (Grecia) ante 4.000 espectadores. El partido se disputó en esta cancha debido a la sanción de cierre por una jornada del Pabellón de la Paz y la Amistad de El Pireo por parte de la Euroliga, debido a los incidentes que protagonizaron los seguidores locales en la última jornada de la temporada pasada ante el Efes.