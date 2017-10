La ACB ya trabaja en la búsqueda de su nuevo presidente

Madrid, 16 oct (EFE).- La asamblea general de la ACB, celebrada hoy en Madrid, se centró en la búsqueda del que será su nuevo presidente en sustitución de Francisco Roca, que dejará el cargo en noviembre, para lo que ya trabaja en la definición del perfil más adecuado tras aprobar por unanimidad la hoja de ruta a seguir.

Tras formar una comisión de selección, los dieciocho clubes presentaron a la Asamblea sus conclusiones y un informe con los próximos pasos que darán que fueron aprobados "una vez incorporadas las aportaciones de los clubes", informó la ACB en un comunicado.

"En las próximas semanas se realizará un ejercicio de análisis financiero y organizativo de la compañía para elaborar una propuesta de objetivos estratégicos a corto, medio y largo plazo" y mientras tanto se abrirá un proceso de selección externo que presentará a la asamblea general candidatos a la presidencia.

Francisco Roca, que preside la ACB desde mayo de 2014, comunicó el pasado 22 de agosto a los clubes su decisión de no continuar como presidente ejecutivo de la Asociación una vez concluyan, el próximo 22 de noviembre, los tres meses de preaviso estipulados en su contrato.

En una carta dirigida a los clubes, Roca, cuyo mandato finalizaba en mayo de 2018, explicó sobre su decisión: "Durante el transcurso de la presente temporada 2017/18 la ACB deberá tomar decisiones importantes de cara a definir su futuro a corto y medio plazo".

"Estoy convencido", añadía, "de que este proceso no debe estar dirigido por un presidente que se acerca al final de su mandato, sino por la persona que vaya a liderar la ACB en los próximos años y que además lo pueda hacer desde una renovada unidad entre los clubes asociados".

Además, la Asamblea General decidió hoy nombrar como juez disciplinario sustituto de la ACB a Ramón Terol Gómez "para los casos de abstención, recusación, enfermedad, imposibilidad del juez titular, Juan Antonio Landaberea Unzueta, o cualquier otra causa análoga", añade la nota.

Por último, el director de Arbitraje, Paco Monjas, expuso en la reunión celebrada en un hotel de Madrid los resultados y evaluaciones arbitrales de la pasada temporada, así como el funcionamiento del departamento arbitral para la presente campaña, de los que no se facilitaron detalles.