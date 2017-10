El UCAM CB visita Siberia sin Hannah, Oleson, Antelo ni Faverani

Murcia, 17 oct (EFE).- El Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto disputará mañana miércoles su segundo partido en la Liga de Campeones FIFA en la pista del Enisey Krasnoyarsk ruso, contra el que no contará con cuatro jugadores de su plantilla -Clevin Hannah, Brad Oleson, José Ángel Antelo y Vítor Faverani-.

El partido, que tendrá lugar a las dos y media de la tarde -hora española-, llevará al conjunto grana a la fría y lejana Siberia, destino al que ha llegado tras viajar directamente desde San Sebastián, donde los de Ibon Navarro jugaron y ganaron el domingo por 67-69 ante el Gipuzkoa Basket.

El UCAM CB está en un buen momento tras haber conseguido el triunfo en sus tres últimos encuentros en una temporada en la que arrancó perdiendo sus dos primeros compromisos.

A la mencionada victoria en San Sebastián se suma la que logró siete días antes en casa frente al MoraBanc Andorra por 81-77 igualmente en la Liga Endesa y el que obtuvo el pasado miércoles en su estreno en la Liga de Campeones europea, por 78-76 ante el Hapoel Holon israelí en el Palacio de los Deportes.

Así pues, el UCAM CB está entre los cuatro equipos de los ocho que forman el grupo A de esta competición que llevan una victoria.

Los otros tres son el AS Mónaco, el Pinar Karsiyaka y el propio Enisey Krasnoyarsk, que se impuso por 86-89 en la cancha del Ewe Baskets Oldenburg alemán.

Para la cita de mañana se mantienen las bajas que el equipo arrastra desde la pretemporada y que son la del ala pívot y capitán grana, José Ángel Antelo; y la del pívot brasileño Vítor Faverani.

En la convocatoria tampoco están el base estadounidense con pasaporte senegalés Clevin Hannah, a quien se le ha dado descanso; ni el escolta igualmente estadounidense y nacionalizado español Brad Oleson, quien arrastra molestias como consecuencia de un esguince de tobillo producido el domingo.

En la expedición figuran dos canteranos que pertenecen al filial como son el base Emilio Martínez y el ala pívot bosnio Lazar Mutic.

Al margen de las bajas, el UCAM CB seguirá utilizando la competición europea para "seguir creciendo", como ha dicho Navarro, y obviamente sin renunciar a llegar lejos en este torneo continental.

"Hay que ir poco a poco en una competición que ha subido de calidad con respecto a la pasada campaña y no sé donde está el techo del equipo, pero espero que hoy estemos muy lejos de nuestro nivel, sobre todo en ataque", ha apuntado el técnico vitoriano.