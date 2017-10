Vargas: "Muy pocos creían en que el Fuenlabrada tuviera este inicio"

Madrid, 18 oct (EFE).- El base venezolano del Montakit Fuenlabrada Gregory Vargas destacó que "muy pocos" creían en que el conjunto madrileño podía permanecer invicto en las primeras cuarto jornadas de la Liga Endesa española y destacó la gran cantidad de jugadores con experiencia de la plantilla.

"Este es un comienzo en el que muy pocos creyeron, pero es una realidad y estamos contentos por eso", aseguró Vargas en declaraciones a la web del club, en el que reconoció que incluso dentro de la plantilla tampoco esperaban este arranque en el que han derrotado al Bilbao, Andorra, Unicaja y Baskonia.

Fuenlabrada, Real Madrid y Barcelona son los únicos equipos que no conocen la derrota en las primeras cuatro jornadas del torneo, una circunstancia que provoca que el conjunto madrileño esté dando "mucho de qué hablar", lo cual para Vargas es "bueno".

En cuanto a las claves del inicio, el base venezolano destacó la experiencia de la plantilla fuenlabreña, que tiene tres jugadores que disputaron el Eurobasket (el croata Marko Popovic, el letón Rolands Smits y el británico Gabe Olaseni) y otros dos que jugaron la AmeriCup (el mexicano Paco Cruz y el propio Vargas).

"Este es un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia que han jugado a nivel internacional tanto con su selección como con muchos equipos. Sabemos que en los momentos finales de los partidos hay que tener paciencia y más en una liga como esta en la que todos los equipos son muy competitivos. Además de tener paciencia siempre creemos en nosotros, siempre confiamos en el compañero", apuntó.

Esta experiencia les permitió mantener la cabeza fría el pasado domingo contra el Baskonia, con el que llegaron a tener 18 puntos de ventaja, reducida a tres en los instantes finales, con victoria final del Montakit por 80-75.

"Sabemos que tenemos equipo para esas situaciones. También hablamos de la ventaja que le sacamos al Baskonia, 18 puntos, cuando pensábamos que iba a ser un partido muy igualado, así que sabíamos que ellos podían igualar el marcador. Pero luego supimos aguantar y manejar bien las diferencias. Ellos anotaban, pero nosotros también", explicó.

El compañerismo es otra de las claves de este equipo, que da "una seguridad increíble" a Vargas, que se siente "seguro y confiado" junto a sus compañeros, a los que describe como "una familia" que ya mira de cara al partido del próximo domingo ante el Real Betis Energía Plus en Sevilla, un equipo que aún no ha ganado.

"Sabemos que va a ser un partido bastante difícil, ellos tienen necesidad de ganar, juegan en su casa y van a tratar de defenderla sea como sea", describió Vargas, que apostó por los suyos y auguró un partido "muy físico" en el que tendrán que jugar "concentrados y sin cometer errores".

"Si cometemos errores el Betis es un equipo que puede hacértelo pagar muy caro", apostilló Vargas, que se mostró muy satisfecho por el aliento de sus aficionados en el Pabellón Fernando Martín y también a nivel personal con su adaptación a España.