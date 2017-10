74-68.El Baskonia acusa su desconexión en la primera parte y cae ante Maccabi

Vitoria, 19 oct (EFE).- El Baskonia acusó su desconexión en la primera parte, en la que recibió un parcial de 21-2, y cayó derrotado ante el Maccabi de Tel-Aviv por 74-68 en la segunda jornada de la Euroliga de baloncesto a pesar de llegar con opciones a los minutos finales.

Los vitorianos cosecharon su segunda derrota en la Euroliga ante una escuadra israelí que basó su juego ofensivo en hombres como Norris Cole y Deshaun Thomas, con 24 y 17 puntos cada uno, y que fue superior en el rebote.

El lado positivo del Baskonia lo protagonizaron Rodrigue Beaubois, autor de 22 puntos, que olvidó sus molestias físicas y fue importante en los momentos calientes del choque, y Luca Vildoza, clave en la reacción del equipo en la segunda mitad.

El plantel azulgrana comenzó más acertado y, espoleado por una buena puesta en escena de Janis Timma, consiguió las primeras ventajas (7-13) en un choque muy físico.

Jayson Granger aprovechó su envergadura para superar en el poste bajo al base local Pierre Jackson y crear juego desde esas situaciones en las que también participó el francés Rodrigue Beaubois que pudo ayudar a sus compañeros tras recuperarse de sus problemas físicos.

El movimiento de los banquillos favoreció a los hebreos que pudieron cargar el rebote ofensivo y cerrar el primer cuarto con un parcial de 12-0 con el que dieron la vuelta el marcador, 19-16.

El Baskonia continuó sin acierto en ataque en el segundo acto y no pudo frenar a Norris Cole y a un activo Alex Tyus en ambas zonas.

Los azulgranas lograron finalmente frenar el parcial local de 16-0 tras casi siete minutos sin anotar, pero no ajustaron la defensa y el Maccabi alcanzó los diez puntos de diferencia con un 21-2 que dejó noqueado al plantel de Pablo Prigioni.

La asociación entre Jayson Granger y Ilimane Diop recuperó el ritmo del equipo vasco que pudo aguantar la embestida macabea y marcharse al vestuario con un 39-30 que le mantenía en el partido.

Tras el descanso, destacó el duelo que mantuvieron Thomas y Shengelia que acabó con el capitán azulgrana en el banquillo con tres faltas personales y condicionó el juego interior visitante que no fue capaz de controlar su rebote defensivo.

El marcador se fue hasta el 48-34 y Prigioni reaccionó al sacar a la pista a un eléctrico Luca Vildoza que metió otra marcha más en las transiciones y en el juego baskonista.

Dos triples consecutivos del base argentino y de Rodrigue Beaubois acercaron a su equipo y colocaron un 56-53 al finalizar el tercer periodo.

El acto final arrancó con un intercambio de canastas que se detuvo con la cuarta falta personal de Diop y de Shengelia, quien recibió una falta técnica tras una acción que derivó en 4 puntos consecutivos del exbaskonista Michael Roll para poner tierra de por medio (64-55, min. 33).

El Baskonia se apoyó en un inspirado Beaubois -autor de 10 de los 15 puntos de su equipo en este cuarto- y una línea exterior formada por jugadores pequeños que no se arrugaron y volvieron a apretar el marcador con un parcial de 2-9; 66-64 a tres minutos del final.

El entrenador argentino intentó sorprender a los amarillos con una defensa zonal que dio buen resultado en algunos ataques, pero el base del Maccabi, Norris Cole, ajustició al equipo vitoriano en los minutos definitivos y el conjunto de Neven Spahija se llevó el triunfo por 74-68.

- Ficha técnica:

74 - Maccabi Fox Tel-Aviv (19+20+17+18): Pierre Jackson (5), Kane (4), Roll (8), Bolden (1), Parakhouski (3) -cinco inicial-, Deshaun Thomas (17), Tyus (8), DiBartolomeo (2), Cohen (2) y Cole (24).

68 - Baskonia (16+14+23+15): Huertas (-), Granger (7), Timma (5), Shengelia (11), Voigtmann (4) -cinco inicial-, Diop (12), Poirier (-), Janning (-), Delfino (-), Beaubois (22) y Vildoza (7).

Árbitros: Javor, Damir (Eslovenia), Koromilas, Elias, (Grecia) y Difallah, Mehdi (Francia). Sin eliminados

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Euroliga disputado en el Menora Mivtachim Arena de Tel-Aviv ante 10.600 espectadores.