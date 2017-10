El UCAM, con Hannah y Oleson, busca prorrogar su buena racha ante el campeón

Murcia, 21 oct (EFE).- El UCAM, inmerso en una buena racha de resultados, recibirá este domingo al Valencia Basket, vigente campeón de la Liga Endesa, en un partido en el que los granas siguen contando con las bajas de José Ángel Antelo y Vítor Faverani, aunque recuperan a Clevin Hannah y a Brad Oleson.

El choque, correspondiente a la quinta jornada del campeonato liguero y que comenzará a las seis de la tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia, lo encarará el UCAM siendo el décimo clasificado con un bagaje de dos victorias y dos derrotas, y tras haber enlazado esos dos triunfos, por 81-77 contra el MoraBanc Andorra y por 67-69 en la pista del Gipuzkoa Basket.

A ellos hay que sumar otros dos triunfos en la Liga de Campeones FIBA -por 78-76 contra el Hapoel Holon israelí y por 62-68 el miércoles en la cancha del Enisey Krasnoyarsk ruso-.

Pese a esa racha, en el conjunto universitario son conscientes de que las cosas se pueden hacer mucho mejor y que habrá que hacerlas para vencer al Valencia Basket.

Así se han manifestado durante la semana los miembros de la plantilla e Ibon Navarro, técnico grana, quien ha dejado claro que "la confianza no puede basarse sólo en los resultados, pues eso es un error", al tiempo que ha admitido que su equipo está "lejos" de lo que el vitoriano quiere en defensa y "muy lejos" de lo que pretende en ataque.

Navarro, quien no ha obviado que "ganando estás más tranquilo", ha resaltado "la concentración y el esfuerzo" para competir en todos los partidos y ganar la mayor parte de ellos y espera que el cansancio físico por la acumulación de partidos no haga demasiado mella.

No obstante, es muy consciente de que el Valencia Basket exigirá a hacer más que en los últimos compromisos de los granas.

"Nos enfrentamos al campeón de la Liga, un rival de un nivel muy superior y nosotros tenemos mucho que mejorar y debemos seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien y mejorar las que hacemos mal", ha manifestado, al tiempo que ha otorgado un papel importante a la afición: "Tiene que ser un plus y ayudarnos en los momentos en los que lo pasemos mal durante el partido".

Mañana siguen causando baja el ala pívot y capitán Antelo y el pívot brasileño Faverani y vuelven a la convocatoria el base Hannah y el escolta Oleson, ambos descartados para el partido europeo contra el Enisey.

"Espero que los dos entren en la dinámica del equipo y nos ayuden", ha indicado el entrenador haciendo alusión a Hannah, quien esta semana ha estado en Estados Unidos resolviendo asuntos burocráticos, y a Oleson, que en San Sebastián sufrió un esguince de tobillo.