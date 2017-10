101-97. Aldridge hace la diferencia y mantiene invicto a los Spurs

San Antonio (EE.UU.), 23 oct (EFE).- El ala-pívot LaMarcus Aldridge confirmó que ha encontrado su mejor momento de juego y asumido la condición de líder de los Spurs de San Antonio, ante la ausencia del alero Kawhi Leonard, y los guió al triunfo de 101-97 frente a los Raptors de Toronto.

Aldridge aportó 20 puntos con ocho rebotes y tres asistencias que lo dejaron al frente del ataque de los Spurs que tienen marca perfecta de 3-0 y comparten el liderato de la División Suroeste con los Grizzlies de Memphis (3-0), que vencieron a domicilio por 90-98 a los Rockets de Houston.

El escolta Dejounte Murray brilló de manera especial en el juego interior al conseguir un doble-doble de 16 y 15 rebotes, que también lo dejaron como una de las claves ganadoras del partido, y con la proyección cada día mayor de ser un jugador de gran futuro dentro de la franquicia tejana.

De nuevo, las ausencias de Leonard y el base francés Tony Parker, ambos lesionados, no impidieron a los Spurs demostrar su gran clase como equipo pleno de recursos y de una plantilla equilibrada, en la que las nuevas adquisiciones del alero Rudy Gay y el pívot francés Joffrey Laugverne, como reservas, fueron decisivos al combinarse con una aportación de 20 tantos y 12 rebotes.

Mientras que el veterano escolta argentino Manu Ginóbili también destacó cuando salió desde el banquillo y aportó nueve puntos en los 21 minutos que estuvo en la pista del AT&T Center de San Antonio.

Ginóbili anotó 4 de 8 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, y no fue a la línea de personal, además capturó dos rebotes, dio una asistencia, recuperó un balón y perdió dos.

El pívot español Pau Gasol siguió de titular y no tuvo su mejor inspiración encestadora, pero de nuevo la falta de puntos la compensó con una buena labor de equipo en otras facetas del juego.

Gasol anotó un tanto al fallar los seis tiros de campo que lanzó a canasta, incluido un triple, y acertó 1 de 2 desde la línea de personal.

El jugador de Sant Boi, que disputó 22 minutos, si tuvo protagonismo en las acciones dentro de la zona al capturar siete rebotes, incluidos cinco defensivos, además repartió cuatro asistencias, puso tres tapones --líder del equipo-- y perdió cuatro balones.

Precisamente, las pérdidas de balón fueron el Talón de Aquiles de los Spurs al concluir el partido con 20, la peor marca en lo que va de la nueva temporada, después de que en los dos partidos anteriores habían tenido un promedio de 11, pero en los cuatro minutos iniciales los Raptors ya les habían hecho cuatro robos.

El equipo de Toronto aprovechó el pobre control del balón por parte de los Spurs y eso les permitió mantenerse siempre en el partido, a pesar de que fueron superados en el juego interior con 56 rebotes que capturaron los Spurs por tan solo 33 que tuvieron ellos.

El escolta DeMar DeRozan con 28 puntos y cuatro asistencias fue el líder del ataque de los Raptors, que también tuvieron el apoyo del ala-pívot congoleño español Serge Ibaka y el alero reserva CJ Miles que aportaron 13 tantos cada uno.

Ibaka, que protagonizó un intercambio de empujones con Aldridge, jugó 25 minutos como titular y anotó 5 de 10 tiros de campo, incluidos 2 de 6 desde la línea de personal, y 1-2 desde la línea de personal, además de capturar cuatro rebotes, que tampoco impidieron la primera derrota que sufren lo Raptors en lo que va de la nueva temporada.

El pívot brasileño Lucas Nogueira salió de titular con los Raptors para aportar cuatro puntos (1-4, 0-2, 2-2), cinco rebotes defensivos y dos recuperaciones de balón en los 19 minutos que jugó.