Pablo Prigioni dimite y deja la disciplina del Baskonia

Vitoria, 25 oct (EFE).- El argentino Pablo Prigioni ha dimitido hoy tras la derrota del Baskonia ante el Valencia Basket por 63-80 en Euroliga y ha anunciado que deja la disciplina baskonista.

"Me siento frustrado por no estar cubriendo las expectativas que el club puso sobre mí", ha indicado el ya exentrenador azulgrana, quien ha pedido disculpas a la afición y a la organización.

"No quiero perjudicar más al club ni a los jugadores y prefiero dejar el equipo a otra persona que pueda ayudar a salir de esta situación de tristeza que tiene el grupo", ha explicado Prigioni en su despedida.

"Me duele mucho dejar así el club, me siento mal y responsable", ha añadido el de Río Tercero que no ha querido justificar las derrotas por los lesionados y el calendario.