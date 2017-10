Sito Alonso: "Debemos tener en mente esas defensas que no podemos permitir"

El entrenador del Barcelona Lassa, Sito Alonso, cree que en su visita mañana, a la pista del AX Armani Exchange Olimpia Milán, su equipo debe evitar los errores defensivos que cometió ayer ante el Zalgiris Kaunas en el Palau Blaugrana (75-81).

"Debemos tener en mente esa defensa que no podemos permitir, que contra el Zalgiris fueron cinco o seis de canastas fáciles y que se produjeron por tener demasiada ansiedad en hacer las cosas bien, lo que hizo que nos precipitáramos en ataque", ha apuntado Alonso.

El técnico del conjunto catalán sabe que ganar en tierras italianas no será fácil, pues considera engañoso el balance de 0-3 que arrastra el equipo milanés y que le sitúa, ahora mismo, como la peor escuadra de la Euroliga.

"El Olimpia Milán es un equipo que se ha enfrentado a tres equipos muy fuertes (CSKA, Fenerbahce y Real Madrid) y ha competido con ellos. En Moscú, fueron ganando por una distancia importante y, contra el Fenerbahce, incluso forzaron la prórroga. Son cosas que dan muestras del nivel competitivo que tienen", ha subrayado.

Además, Alonso ha opinado que, como el Barça, el conjunto que dirige Simone Pianigiani viene "de muchos cambios" en su plantilla, pero ha dejado claro que, pese a ello, está repleto de "estrellas y jugadores consolidados".

Para el entrenador del Barcelona, que ha pedido a sus hombres "más concentración" para afrontar los partidos a domicilio, el hecho de que los italianos busquen "su primer victoria con mucha urgencia", debe jugar en favor de su equipo. "Intentaremos aprovecharnos de eso", ha apostillado.

Pese a las tres derrotas consecutivas que lleva el Barça, Sito Alonso ha hecho un llamamiento a la calma: "Hay que ser consecuentes, porque el muy buen nivel que están dando algunos jugadores al principio de temporada no se puede mantener siempre, sobre todo, con tantos partidos, y hay otros jugadores que aun no han dado su nivel, pero lo van a dar en un futuro inmediato".

"No siempre salen las cosas bien, pero estamos en el camino de muchas cosas buenas que llegaran seguro", ha asegurado Sito Alonso, convencido de que su equipo seguirá creciendo pese a las adversidades.

El alero Adam Hanga coincide con su técnico en que el nuevo Barça de Alonso está "en el buen camino", máxime cuando se trata de una plantilla repleta de jugadores nuevos que hay que conjuntar.

El remedio, seguir entrenando fuerte para pulir "detalles" que les permitan volver a la senda del triunfo. "Obviamente tenemos que trabajar más, porque llevamos tres derrotas y esto lo debemos cambiar", ha concluido Hanga. EFE

