El Iberostar Tenerife juega en Andorra con la duda de Mike Tobey

La Laguna (Tenerife), 28 oct (EFE).- El pívot Mike Tobey es duda para el encuentro que el Iberostar Tenerife jugará mañana, a partir de las 11;:30 horas, en Andorra frente al Morabanc, en un partido que se presenta muy duro para los tinerfeños debido al potencial del rival.

El pívot del equipo tinerfeño se resintió de su lesión de tobillo en el partido que el pasado miércoles disputó el conjunto insular en Turquía frente al Gaziantep y tuvo que abandonar la cancha cojeando, y hast última hora no se sabrá si podrá estar con el resto de compañeros.

El Iberostar Tenerife se encuentra en la Península desde el pasado jueves, ya que después de su partido en Gaziantep, donde ganaron 74-87, la expedición se quedó en Barcelona para el viernes trasladarse a Andorra donde entrenaron ese mismo viernes y hoy sábado.

Salvo Tobey, el resto de la expedición está en buenas condiciones y trabajando de lleno en el choque de mañana que, en caso de triunfo, supondría dar un salto importante en la clasificación y, sobre todo, alejar a un rival directo en la lucha por estar entre los ocho primeros al término de la primera vuelta.

Con un balance de cuatro victorias y una derrota, el Iberostar Tenerife es consciente de que se juegan mucho, pero también de que enfrente tendrán a un rival "herido" por los malos resultados hasta el momento y que buscan en su cancha empezar a remontar puestos en la clasificación.

Si finalmente no juega el pívot, Fran Vázquez y Mamadou Niang "Petit", volverán a tomar un protagonismo importante, sobre todo el primero, el pívot de Chantada ha dado muestra, en estos inicios de Liga de su experiencia y saber estar en los momentos delicados y con la ausencia de Tobey, mucho más.

El equipo insular debe utilizar su defensa como principal arma en busca de la victoria, un aspecto que le ha llevado a importantes triunfos tanto en la Liga doméstica como en Europa.

El duelo de es vital para los dos conjuntos que saben que la victoria les dará un plus de seguridad y confianza.