El secretario general de la FIBA espera que Tenerife acoja un gran Mundial femenino

Mies (Suiza), 2 nov (EFE).- El secretario general de la Federación Internacional de Baloncesto, el suizo Patrick Baumann, aseguró en una entrevista con EFE que espera que la Copa del Mundo de baloncesto femenina que se disputará en Tenerife en 2018 sea un gran acontecimiento.

"Estamos muy contentos de venir a España a la Copa del Mundo femenina", durante una entrevista con EFE en la sede de la FIBA en Suiza.

El secretario general del máximo organismo del baloncesto europeo explicó que cuando se decidió que España fuera la sede del Mundial 2018, el objetivo era "poner otro momento clave" tras el Mundial 2014 masculino.

"Cuando se hizo en su día (2014, tras el Mundial masculino) la idea era tener otro momento clave, el Mundial femenino 2018, para seguir trabajando con patrocinadores, también sobre el baloncesto y otros temas dirigidos al público femenino y la mujer en generar con la estrategia 'Universo Mujer'", analizó Baumann.

"Creo que las dificultades institucionales le han quitado un poco esta visión y el hilo, y ahora con el evento creo que se va hacer mucho mejor y estamos seguros de que vamos a estar muy bien en Tenerife", añadió.

El secretario general de la FIBA valoró la "generosidad" de las autoridades de Tenerife, después de las dificultades para llegar al acuerdo institucional que permitiera sufragar las obras necesarias en el tiempo previsto.

Además, Baumann aseguró que la prioridad de su organización, que acaba de instaurar en el baloncesto masculino un nuevo sistema clasificatorio para el Mundial con 'ventanas' durante la temporada, será centrarse en el baloncesto femenino.

"Ahora nos gustaría tener una reflexión muy amplia y profunda sobre el baloncesto femenino, porque creemos que no estamos al máximo de lo que se podría hacer. Hay países que trabajan más y menos, y es verdad que es más difícil de gestionar económicamente", explicó.

En este sentido, el secretario general de FIBA reconoció que los grandes acontecimientos del baloncesto femenino generan "más incertidumbre" a la hora de encontrar patrocinadores y apoyos económicos, aunque aseguró que aquellos que han invertido en baloncesto femenino se han dado cuenta que tienen un mayor impacto.

"Los países que han probado han visto que si invierten en baloncesto femenino llegan más rápido arriba, y eso nos abre la oportunidad de que más países estén arriba", añadió.

En lo deportivo, reconoció que en Europa faltan "estrellas continentales" en el baloncesto femenino, a diferencia de deportes como el tenis que sí cuentan con este tipo de figuras.

"Creo que es un reto y nos gustaría ver si podemos darle una vuelta. Europa empezó a jugar con ventanas y no ha ido mal, pero esto es solo una pequeña parte. Me parece que las americanas están todavía un poco lejos, y hay que ver cómo les hacemos más competencia", añadió en referencia a la liga WNBA de Estados Unidos.

"Me gustaría volver a tener mayor competitividad contra las estadounidenses, y por eso el Mundial en España va a ser importante para utilizarlo como punto de referencia", finalizó.