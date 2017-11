Markovic: "Aunque venga de perder, el Real Madrid es siempre peligroso"

La Laguna (Tenerife), 3 nov (EFE).- El entrenador del Iberostar Tenerife, Nenad Markovic, dijo hoy que el Real Madrid, rival de su equipo mañana en el Santiago Martín, "aunque venga de perder o de ganar el partido anterior, siempre es peligroso" y destacó que "es un equipo muy potente con muchos jugadores que pueden decidir un partido".

"Es el equipo que más puntos mete y ahora mismo es el mejor ataque de la Liga y se va a enfrentar contra la mejor defensa", ha dicho Markovic.

"Espero que sea un buen partido con una cancha a tope y salir con energía para enfrentarnos contra ellos. Vamos a intentar competir al máximo", señaló.

También indicó en su comparecencia ante los medios que su idea no es ir a jugar un partido a cien puntos, sino trabajar mucho en defensa.

"Burgos compitió con ellos muy bien, pero al final en un encuentro a cien puntos tienes muy pocas posibilidades de ganar al Real Madrid, así que mi opinión es que hay que jugar un partido a ochenta puntos y eso se hace defendiendo, no perdiendo muchos balones y atacar bien. Hay que disputar un encuentro muy equilibrado y muy concentrados, sobre todo en defensa", destacó.

Al preparador del equipo aurinegro no le preocupa un jugador especial de rival: "Todos tienen puntos en sus manos".

"Estaríamos equivocados si pensamos que solo Doncic podría anotar 25 puntos, ya que los puede hacer tanto Randolph, Rudy, Campazzo, Maciulis, Ayón o Felipe. Hay que hacer un plan general para enfrentarnos al Real Madrid como equipo, porque en un equipo como ese todos sus jugadores son peligrosos", reiteró.

Recordó que en las dos últimas campañas el Real Madrid ha perdido en el Santiago Martín: "Sabemos que es un equipo al que le podemos ganar, por lo que hay que salir sin miedo, jugar a tope y en este tipo de enfrentamientos, la afición es un extra para nuestro equipo y puede ser muy importante".

El técnico del Iberostar Tenerife lamentó de la lesión de Ferrán Bassas, que no podrá estar mañana en el partido, y apuntó a que Davin White tendrá que tener minutos en la posición de base.

"Es una lástima lo sucedido, pero esto pasa en el deporte", dijo Markovic.