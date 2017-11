El Baskonia, a confirmar su mejoría ante un motivado Unicaja

Vitoria, 4 nov (EFE).- El Baskonia intentará confirmar su mejoría este domingo ante un motivado Unicaja de Málaga que llega de vencer al Anadolu Efes en la Euroliga.

Los azulgranas visitan el Martín Carpena en la séptima jornada de la Liga Endesa tras cambiar su imagen europea y vencer sobre la bocina al Panathinaikos.

Será un choque con sabor europeo, en una cancha donde todavía no ha ganado ningún equipo visitante este curso en la competición doméstica.

De hecho, en las últimas diez visitas, el Baskonia solo ha ganado una vez en la pista malagueña, en la campaña 2015-16, por 66-74.

En total, ambas escuadras se han medido en Málaga en 42 ocasiones, con 25 triunfos locales por 17 de los vascos.

En lo que se refiere a esta temporada, el Baskonia no conoce la victoria lejos del Buesa Arena, pero llega a esta jornada tras ofrecer muestras de recuperación en la competición europea.

Pedro Martínez no podrá contar con Jordan McRae, con molestias en un hombro, y el club ha vuelto a inscribir a Matt Janning para este encuentro.

El rival baskonista ocupa la quinta plaza con cuatro victorias y dos derrotas, mientras que los vitorianos firman unos guarismos contrarios con dos victorias y cuatro derrotas que les colocan en el decimotercera posición.

El equipo de Joan Plaza es el cuarto mejor ataque del campeonato, la tercera escuadra que menos puntos recibe y lidera el capítulo de asistencias.

Asimismo, es una de las mejores plantillas de la ACB en el lanzamiento de tres puntos con un 41 %, solo superado por el Herbalife Gran Canaria.

Datos a tener en cuenta por el equipo azulgrana que debe mejorar en muchas facetas del juego si quiere recuperar posiciones y no tener problemas para acceder a la fase final de la Copa del Rey al término de la primera vuelta de la Liga Regular.

El partido tendrá el aliciente del regreso de Jayson Granger al Martín Carpena para enfrentarse al Unicaja con quien disputó un total de 80 partidos, 40 en cada una de las dos temporadas en las que estuvo, con una media de 10 puntos por choque, y que será el único jugador que ha vestido las camisetas de ambas escuadras.