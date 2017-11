El Valencia busca asentarse en segunda plaza ante un inédito Burgos

Valencia, 4 nov (EFE).- El Valencia Basket recibirá mañana en la séptima jornada de la Liga Endesa al San Pablo Burgos, al que nunca se ha enfrentado, que aún no conoce el triunfo en la ACB y frente al que buscará una victoria que le consolide en la segunda plaza de la clasificación.

En una jornada llena de duelos directos entre equipos de la zona alta de la clasificación, ganar al equipo burgalés tendría un efecto inmediato en la clasificación, pues permitiría distanciarse de rivales directos y elevar su balance a 6-1, lo que dejaría muy encarrilada su clasificación para la Copa del Rey.

El conjunto valenciano lleva dos triunfos seguidos en la competición doméstica y espera que el tercero le sirva para dejar atrás la derrota que sufrió el pasado jueves en la pista del Fenerbahce en la Euroliga.

Ante uno de los equipos más potentes del continente, el Valencia consiguió competir pero no llegó a poner en problemas al conjunto dirigido por Zeljko Obradovic, aunque el choque sirvió para poner sobre la mesa aspectos que debe mejorar.

En este encuentro reapareció tras más de un mes lesionado el alero santanderino Fernando San Emeterio y tras un arranque algo confuso en la segunda parte retomó el papel de líder ofensivo que suele ejercer.

En Turquía también se estrenó en el equipo valenciano el ala-pívot Damjan Rudez, aunque apenas jugó unos minutos. En los planes de Txus Vidorreta está que en este encuentro, aparentemente tranquilo, el jugador croata pueda acumular minutos para acelerar su integración.

Para el partido seguirán siendo baja el base Antoine Diot, el escolta Joan Sastre y el ala-pívot Latavious Williams.

Pese a que aún no ha conseguido estrenar su casillero de victorias en esta primera campaña en la Liga Endesa, el San Pablo visita la Fonteta tras haber conseguido poner contra las cuerdas al Real Madrid en la última jornada disputada.

Sólo un parcial de 22-32 en el último cuarto permitió al conjunto madrileño imponerse por un ajustado 95-100, en un encuentro en el que el conjunto burgalés estuvo liderado en la anotación por el interior estadounidense Deon Thompson, con amplia experiencia en la Euroliga, y por el ala-pívot lituano Deividas Gailius, gran tirador de tres puntos.

También el escolta estadounidense Corey Fischer es una de las piezas clave en los ataques del equipo dirigido por Diego Epifanio, al que el Valencia cedió este verano al exterior Emil Savic, que juega habitualmente con el equipo filial.